Ceylanpınar'da Tofan Deresi taştı

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Ceylanpınar ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Tofan Deresi\'nde su seviyesi yükseldi. Köy yolu, taşan su yüzünden ulaşıma kapanırken, bazı evlerde ise hasar oluştu. Köylüler, dere üzerine köprü yapılmasını istedi.

Ceylanpınar\'da yaklaşık 1 haftadır aralıklarla etkili olan şiddetli yağış, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Tofan Deresi\'nde su seviyesi yükseldi. Taşan su yüzünden Aşağı Sütlüce ve Kına köylerinin birbirine bağlandığı yol, sular altında kaldı. Öğrenciler ise yol kapandığı için okullarına gidemedi. Bazı evlerin aşırı yağış nedeniyle hasar gördüğü, 1500 haneli köyde yaşayanlar, dere üzerine köprü yapılmasını istedi.

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