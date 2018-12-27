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Ceylanpınar'da PKK/PYD'li terörist yakalandı

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)- SURİYE'den Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/PYD üyesi bir terörist Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yakalandı

27 Aralık 2018 13:51

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)- SURİYE\'den Türkiye\'ye girmeye çalışan PKK/PYD üyesi bir terörist Şanlıurfa\'nın Ceylanpınar ilçesinde yakalandı. İlçede yapılan bir başka operasyonda ise sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı belirlenerek, gözaltına alınan A.İ. tutuklandı.
Suriye sınırındaki Ceylanpınar\'da kaçak yollardan Türkiye tarafına geçmeye çalışan Ö.P. adlı PKK/PYD üyesi terörist jandarma ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Ö.P., Jandarma Komutanlığı\'na götürülerek, sorguya alındı.Ö.P, sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.
ÖRGÜT PROPAGANDASINA 1 TUTUKLAMA
Öte yandan ilçe merkezinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen A.İ.\'nin evinde operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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