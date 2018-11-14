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Ceylanpınar'da kaza: 5 yaralı

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde otomobille TIR'ın çarpışmasıyla meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı

14 Kasım 2018 12:29

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Ceylanpınar ilçesinde otomobille TIR\'ın çarpışmasıyla meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza dün gece ilçe girişinde meydana geldi. Viranşehir yönüne giden Suriye uyruklu İzzetin Halaf yönetimindeki 63 ML 073 plakalı otomobille, Akçakale yönünden gelen sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen TIR, kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile yolcular Hamid Fırhan, Muhammed Halaf, Bedra Salih ve Fatma Hasan yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil Serviste ilk müdahalesi yapılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili TIR sürücüsünün ifadesini alan polisin soruşturması devam ediyor.

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