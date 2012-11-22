Ceylanpınar'da eğitime ara verildi

Şanlıurfa Valiliği, Suriye'nin Ra'sulayn bölgesinde yaşanan olaylar nedeniyle Ceylanpınar'da ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildiğini bildirdi.

Valilik basın bürosundan yapılan açıklamada, Ra'sulayn ilçesinde yaşanan iç karışıklık sebebiyle bugün başlayan çatışmalar sırasında seken bir kurşunun Atatürk İlköğretim Okulu'nda görevli öğretmen Yunus Tosun'un göğsünü sıyırdığı ve yaralanmasına neden olduğu belirtildi.

Okulun bahçesinde bulunduğu sırada hafif şekilde yaralanan ve Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi edilen Tosun'un, tedavinin ardından taburcu edildiği kaydedildi.

Açıklamada Ra'sulayn ilçesinde yaşanan iç karışıklıklar sebebiyle, Ceylanpınar'daki ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildiği de bildirildi.