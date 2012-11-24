Ceylanpınar'da BDP'li vekillere biber gazı

Suriye'den atılan toplar nedeniyle uzun süredir gerginlik yaşanan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bugün de atılan sloganlar nedeniyle olaylar yaşandı. BDP milletvekillerinin ilçeyi ziyareti sırasında toplanan kalabalığın PKK ve Abdullah Öcalan lehine slogan atması üzerine, polis basınçlı su ve biber gazıyla müdahale etti.

BDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici, Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, Mardin Milletvekili Erol Dora ve Van Milletvekili Nazmi Gür, 8 Kasım'dan bu yana çatışmaların yaşandığı Suriye'nin Resulayn İlçesine komşu olan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine geldi. İlçe girişinde oluşturulan kontrol noktasında polislerin araçları aranmasına milletvekilleri tepki gösterdi.

Kaymakamla görüştüler

Kontrol noktasından geçtikten sonra yanlarında kalabalıkla Ceylanpınar'a giren BDP'li milletvekilleri, Kaymakam İbrahim Çenet ile görüştü. Yaklaşık yarım saat Kaymakam Çenet ile görüşen BDP'li milletvekilleri daha sonra basın açıklaması yapmak üzere Gazi Mahallesi'nde bulunan BDP ilçe binasına gitti.

Öcalan sloganı arbede çıkardı

BDP ilçe binası çevresinde toplanan yaklaşık 300 kişilik kalabalık, BDP Milletvekillerinin gelmesiyle birlikte PKK ve Abdullah Öcalan lehine slogan atmaya başladı. Bölgede zırhlı araçlar ile önlem alan polisler kalabalığı yasa dışı slogan atmamaları konusunda uyardı ve slogan atılması durumunda müdahale edileceğini söyledi.

BDP'li milletvekilleri de polis amirlerinden kalabalığa müdahale edilmemesini istedi. Ancak slogan atılmaya devam edilmesi üzerine zırhlı polis araçlarından kalabalığa basınçlı su sıkılarak müdahale edildi. Bu sırada BDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici, "Milletvekilleri ilçeyi ziyarete gelmiş. Böyle soytarılık mı olur? Böyle devlet mi olur, Allah belasını versin. Böyle şey mi olur? Hiçbir konuşma olmadan, hiçbir açıklama olmadan parlamentodan milletvekilleri gelmişiz, 3 yıldızlı bir komiserin talimatıyla üzerimize, milletvekilline gaz sıkılmıştır. Bu ne kadar terbiyesizlik. Bu terbiyesizliği asla kabul etmiyoruz" dedi.

Arbede çıktı

Polisin müdahale etmesinin ardından kalabalık slogan atmayı sürdürüp, ara sokaklara dağıldı ve polisi taşlamaya başladı. Takviye polis ekiplerinin gönderildiği bölgede göstericilerin taşlı saldırısına polis biber gazı ve basınçlı su ile karşılık verdi.

Yaklaşık 2 saat süren gerginlik sırasında bazı göstericiler ile polisler hafif yaralandı. Bazı göstericiler ise oluşturdukları barikatları ateşe vererek sokakları ulaşıma kapattı. Polisin müdahalesi ile dağılıp ara sokaklara kaçan göstericiler polise taş atmayı sürdürdü. Polis, olaylar sırasında yasadışı slogan veya taş attığı saptanan çok sayıda kişiyi de gözaltına aldı.

Gerginlik sırasında parti binasına giren ve bir süre sonra dışarı çıkan milletvekilleri yaptıkları açıklamada, polisin müdahalesine tepki gösterdi. Milletvekilleri, iktidara ve güvenlik güçlerine yönelik tepkilerinin ardından BDP'li olan Ceylanpınar Belediyesi'ni ziyaret ettikten sonra ilçeden ayrıldı.