Ceylanpınar'da 7 bin 900 paket kaçak sigara ele geçti

Şafak SAĞ/ CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Ceylanpınar ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı araçta gümrük kaçağı 7 bin 900 paket sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bahçelievler Mahallesinde durumundan şüphelenilen sürücüsünün ismi ve plakası açıklanmayan aracı durdurup arama yaptı. Yapılan arama aracın bagajında gümrük kaçağı 7 bin 900 paket sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, araçtaki Abdulhekim Ç. ve Hüseyin A. gözaltına alındı.



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