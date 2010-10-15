-CEYLANPINAR'DA 4 BİN BAYRAMLAŞMA BAŞVURUSU ŞANLIURFA (A.A) - 15.10.2010 - Sınır ötesi bayramlaşma uygulaması kapsamında, Suriye'deki yakınlarını ziyaret etmek için Ceylanpınar'da 4 bin 164 kişi müracaat etti. Ceylanpınar Kaymakamlığından alınan bilgiye göre, 16 Kasımda başlayacak Kurban Bayramı dolayısıyla bir süre önce başlayan başvurular sona erdi. Bu çerçevede, 4 bin 164 kişi idari mektup almak için başvuruda bulundu. Başvurular, Suriye'nin Haseki vilayetine bağlı Rasulayn Mıntıka Müdürlüğüne teslim edildi. Suriyeli makamların incelemesinin ardından idari mektup verilecek vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın 2 ve 3. günü (17 ve 18 Kasım) Ceylanpınar Hudut Kapısı'ndan geçerek, 48 saatliğine Suriye'deki akrabalarıyla bayramlaşacak.