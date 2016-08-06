Ceylanpınar'da 2 polisin öldürülmesinde 'FETÖ' şüphesi: Hâkim ve ihbarcılar darbe girişiminden tutuklandı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde 22 Temmuz 2015’te, polis memurları Feyyaz Yumuşak (24) ve Okan Uçar (25) evlerinde başlarından vurularak şehit edildi. Çözüm sürecini bitiren 'suikast' olarak anılan 2 polisin evinde öldürülmesine ilişkin cinayetin ardında cemaatin bulunduğu iddiası gündeme geldi. Olay sonrası, PKK’nın askeri kanadı HPG saldırıyı üstlenmişti. Ancak daha sonraki günlerde KCK, BBC Türkçe’ye yaptığı açıklamada, saldırıyı PKK’nın yapmadığını iddia etmişti.Dava dosyasına bakan hâkim 'FETÖ' soruşturmasında tutuklandı. Cinayetin sanıklarını ihbar edenler FETÖ'den şüpheli olarak aranıyor.

Hâkim, 'FETÖ’den' tutuklandı

Çözüm sürecini bitiren bu olayın ardından operasyon başlatan polis, ertesi gün taziyeden dönen 5 kişinin içinde olduğu bir aracı durdurdu. Polis, araçta haciz olduğunu belirterek içindekileri sorgu için bekletmeye başladı. Telsizle yapılan sorgunun uzaması üzerine araçta bulunanlar kendi istekleriyle emniyete gitti. İşlemler sürerken 5 kişi emniyetin bahçesinde beklemeye başladı. Haciz işlemi için emniyete götürülen 5 kişi, 2 polisin şehit edilmesiyle ilgili soruşturmaya dahil edildi. İddiaya göre polise gelen bir ihbar telefonunda, araçta bulunanların isimleri verilerek, polisleri öldürdükleri söyleniyordu. Terörle Mücadele Şubesi’ne götürülen grup, sorguya alındı. Polislerin öldürüldüğü evin kapısını, babası çilingir olan M.N.Y.’nin açtığı öne sürüldü. Ancak M.N.Y’nin babasının çilingir olmadığı ortaya çıktı. Davayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 7’si tutuklandı. Dosyaya da gizlilik kararı konuldu. Darbe girişimi sonrası sanıklar hakkında tutuklama kararı veren Hâkim Nurettin Bulut, 'FETÖ' soruşturmasında tutuklandı. Savcı Mehmet Kıvanç Kılsızoğlu’nun Ceylanpınar soruşturmasını tamamlamasının ardından hâkim olarak atandığı Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Merkezi’nde de yine FETÖ soruşturması kapsamında arama yapıldı.

“HTS kayıtları imha edildi”

Habertürk'ten Mahmut Bozarslan'ın haberine göre, sanıklardan Sedat Aydın’ın avukatı Hüseyin Akay, davaya delil olan HTS kayıtlarının savcının talimatıyla yok edildiğini iddia ederek, şunları söyledi: “Savcı birçok delili görmezden gelmiş, HTS verilerini ve kopyalarını imha ettirmiş. Tutuklamayı yapan hâkimlerden birinin tutuklanması, sansasyon yaratacak bir durum. FETÖ ilgisi olabilir de olmayabilir de. İhbarı yapan ankesörlü telefondaki kişiler araştırılmadı. Özel bir numaradan arayan biri var, onu bulduk. Savcı bunları araştırmamış, ifadelerine başvurmamış.”

İhbarcılar 'FETÖ' şüphelisi

Sanıklarla ilgili ihbarda bulunulan telefonun sahibi T.B.’nin kardeşi Ramazan B., 'FETÖ' operasyonları kapsamında Şanlıurfa’da tutukladı. T.B.’nin diğer kardeşi Mithat B. ise 'FETÖ' Şanlıurfa koordinatörü olarak aranıyor.

HTS kaydı nedir?

HTS kaydı; cep telefonu sistemiyle iletişim kuran hedef kişi ya da kişilerin, kiminle, ne zaman, nereden nereye, kaç kez ve ne kadar süreyle görüşme yaptığını ortaya koyan bir sistem.

Ayşe Yıldırım: Çözüm sürecini FETÖ mü bitirdi?