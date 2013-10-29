Ceylanpınar'a yine top mermisi düştü

Suriye'nin Rasulayn ilçesinde El Nusra cephesi ile PKK'nın bu ülkedeki kolu olan PYD güçleri arasında devam eden çatışmalar sırasında ateşlenen havan topu mermisi sınırı aşarak Ceylanpınar'ın Mevlana Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın 2'nci katındaki eve isabet etti.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre havan topu mermisinin düştüğü apartmanda oturanların 10 dakika önce dışarı çıkmaları sayesinde olayda şans eseri kimse yaralanmazken, sınır hattına bakan odasının duvarının yıkıldığı evde hasar oluştu.

PKK 'nın Suriye'deki kolu olan PYD'nin kontrolündeki Ceylanpınar'ın karşısında bulunan Rasulayn'da PYD güçleri ile El Nusra cephesi arasındaki çatışmalar devam ediyor. Temmuz ayından bu yana devam eden ve son olarak dün sabah sınırı aşan bir havan topu mermisinin isabet ettiği evde bulunan 3 çocuk babası İdris Akgül'ün yaşamını yitirmesi ile benzer sebeplerle 5. ölümün yaşandığı Ceylanpınar'da, akşam saatlerinde yine büyük panik yaşandı. Saat 16.30 sıralarında Rasulayn tarafından ateşlenen bir havan topu mermisi sekerek sınır hattına 200 metre mesafedeki Mevlana Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir evin ikinci katına isabet etti.

Evden 10 dakika önce çıkmışlar

Havan topu mermisinin isabet ettiği Fatih Özbek'e ait evin sınır hattına bakan odasının duvarı yıkıldı, odada da hasar oluştu. İlçede büyük paniğe yol açan olay sonrası eve gelen Fatih Özbek, patlamadan 10 dakika önce akraba ziyareti için dışarı çıktıklarını ve ölümden kurtulduklarını söyledi.

Vatandaşlar tepkili

Sınırı aşar mermiler ile 5 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı ilçede patlayan havan mermisi vatandaşların tepkisine yol açtı. Patlamanın olduğu evin çevresinde toplanan vatandaşlar, çatışmaların biran önce sonlandırılmasını ve güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi.

Çatışmalar sürüyor

Yaşananların ardından sınır hattında güvenlik güçleri önlemlerini artırırken, Rasulayn'da ise gün boyunca aralıklarla devam eden çatışmalar havanın kararmasıyla birlikte şiddetlendi. Silah ve patlama seslerinin yoğunlaşması Ceylanpınar'da tedirginliğe yol açarken, yetkililer belediye hoparlörlerinden dışarı çıkılmaması ve sınır hattından uzaklaşılması için uyarı anonsları yaptırdı.