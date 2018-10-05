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Ceylanpınar sınırında PKK/PYD'li terörist yakalandı

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde yasa dışı yollarla sınırı geçen PKK/PYD'li 1 teröristi güvenlik güçleri tarafından yakalandı

05 Ekim 2018 22:27

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Ceylanpınar ilçesinde yasa dışı yollarla sınırı geçen PKK/PYD\'li 1 teröristi güvenlik güçleri tarafından yakalandı.
Ceylanpınar hudut hattında görev yapan askerler, sınırı kaçak olarak geçen bir kişiyi fark ettti. Askerler tarafından yakalanarak üzeri aranan kişi, gözaltına alınarak Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü. Burada yapılan incelemede yakalanan kişinin PKK/PYD terör örgütü üyesi Hüseyin S. olduğu anlaşıldı. Sorgulanmasına başlanan terörist, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

 

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