T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ceylanpınar sınırında hendek kazısı başlatıldı

  ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye'den yasa dışı geçişleri önlemek için sınır boyunca hendek kazılıyor

15 Aralık 2018 18:09

 

ŞANLIURFA\'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye\'den yasa dışı geçişleri önlemek için sınır boyunca hendek kazılıyor.
İlçenin Suriye sınırında yasa dışı geçişleri önlemek ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 2 metre genişliğinde ve 3 metre derinliğinde hendek kazılıyor. Askeri personelin kullandığı iş makineleri tarafından kazı çalışmaları sürerken, sınır hattındaki güvenlik önlemleri de artırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
------------------
- Kepçe yardımı ile yapılan kazılar
- Kazılarla ilgili detay görüntüler
- Sınırın diğer tarafındaki binalar
- Genel detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 533 MB

Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA)

==================

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CeylanpınarSuriyeSuriye sınırındaAskeriGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ KepçeKazılarlaSınırınGenelBOYUTUMB HaberKameraSAĞŞANLIURFADHA ==================
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24