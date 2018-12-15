Ceylanpınar sınırında hendek kazısı başlatıldı

ŞANLIURFA\'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye\'den yasa dışı geçişleri önlemek için sınır boyunca hendek kazılıyor.

İlçenin Suriye sınırında yasa dışı geçişleri önlemek ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 2 metre genişliğinde ve 3 metre derinliğinde hendek kazılıyor. Askeri personelin kullandığı iş makineleri tarafından kazı çalışmaları sürerken, sınır hattındaki güvenlik önlemleri de artırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kepçe yardımı ile yapılan kazılar

- Kazılarla ilgili detay görüntüler

- Sınırın diğer tarafındaki binalar

- Genel detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 533 MB

Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA)

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