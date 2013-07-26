Ceylanpınar sınır kapısı ilk kez Suriyeli Kürt mülteciler için açıldı

Türkiye, Ceylanpınar Sınır Kapısı’nı ilk kez Suriye’den gelen Kürt mültecilere açtı. Geçmişte Rojava’daki çatışmalardan kaçan Kürtlerin sınırdan bireysel geçişine izin veren Türkiye, toplu geçişlere ise müsaade etmiyordu. Önceki gün, ilk kez buna izin verilmiş oldu.

Taraf gazetesinden Mert Eskisındı'nın haberine göre, Rojava’da yaşanan çatışmalardan kaçan ve Ceylanpınar üzerinden Türkiye’ye geçmek isteyen yaklaşık 200 kişilik mülteci gruba ilk etapta izin verilmemesi tepkilere neden olmuştu. Askerlerin Kürtçe anonslarla dağılmasını istedikleri gruptan bazılarının Kürtçe olarak “Her gün başımıza bombalar yağıyor. Bizi ülkenize kabul edin” dediği duyulmuştu. Mültecilerin sınırda bekletilmesi Suriye’de çatışmaların başlamasından bu yana sık sık sorulan “Mültecilerin geçtiği sınır kapısı Kürtlere kapalı mı” sorusunu gündeme getirdi. Türkiye’nin mülteciler ve insani yardım dağıtımları sırasında ayrım yaptığını ifade eden BDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici, “Ne Ceylanpınar’da ne Akçakale’de tek bir Kürt mülteci bile yoktur. Onlar da gelmek istemiyorlardı zaten. Ama şimdi Rojava’da istikrar bozulunca onlar da artık mülteci olmak zorunda kaldı” dedi.

Bu konuda Türkiye’nin açıkça taraf tuttuğunu söyleyen İbrahim Binici, “El Nusra ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) çetelerine her türlü yardım gönderilirken, Kürt bölgesine ne ilaç ne gıda yardımı yapılamıyor” dedi. Silahlı gruplardan El Nusra ve Özgür Suriye Ordusu üyelerinin Türkiye’deki hastanelerde tedavi edildiğini ama kendi evini savunan YPG’lilerin can çekişse dahi Türkiye’ye alınmadığını belirten Binici, “5-6 gündür hiçbir yaralı Ceylanpınar’a getirilmiyor. Çeteci yaralıları artık Akçakale’ye götürüyorlar, hatta bundan 6 gün önce ben de o bölgedeydim. El Nusra yaralılarını Akçakale’ye getirdiklerini biliyorum” dedi. Bölge sınırlarının insani olmayan bir şekilde neredeyse cetvelle çizildiğini ifade eden Binici, “Benim de orada amca çocuklarım var ama hiç haber alamıyorum, şimdi bizim akrabalarımız orada açken Türkiye Tunuslu, Faslı, Cezayirli çetecilere yardım ediyor, bu insani değil” diye konuştu.

Avrupa’dan yardım da gelmiyor

Türkiye’ye gelen Kürt mültecilerin sınır kapısında bekletilmesiyle ilgili Taraf ’a konuşan DTK Meclisi Üyesi Seydi Fırat ise “Daha önce de Kürtler mülteci olarak gelmişti, ama ÖSO’nun hâkim olduğu kamplarda kalamadılar, rahatsız edildiler” dedi. Suriye’de son günlere kadar en istikrarlı bölgenin Rojava olduğunu belirten Fırat, “Herkesin kendini güvende hissettiği bu bölge artık bir çatışma alanına dönmüş durumda” diye konuştu.