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Ceylanpınar saldırısında PKK'ya anahtar verdiği öne sürülen ev sahibi tutuklandı

Selahattin Demirtaş saldırı 'kirli' olarak nitelemişti

07 Kasım 2015 12:33

HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın ‘kirli’ olarak nitelendirdiği Ceylanpınar’da iki polisin öldürülmesi olayında, polislerin evinin anahtarını PKK’ya teslim ettiği iddia edilen YDG-H üyesi Hüseyin Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde iki polisin evlerinde uyurken şehit edildiği olayda, polislerin evinin anahtarını PKK’ya verdiği iddia edilen YDG-H üyesi Hüseyin Aydın, Kızıltepe’de yakalanarak ‘kamu görevlisini öldürmek’ suçundan cezaevine gönderildi.

Polislerin şehit edilmesinin ardından evde yapılan araştırmada kapıda herhangi bir zorlama izine rastlanmamış, saldırgan eve hava sıcak olduğu için açık bırakılan pencereden girdiği değerlendirilmişti. Çözüm sürecinin askıya alınmasına neden olan eylemlerden biri olarak değerlendirilen saldırının ilk olarak “Apo’nun Fedaileri” denilen grup tarafından yapıldığı açıklanmıştı. Yapılan soruşturma neticesinde eylem öncesinde Suriye’den Türkiye’ye giren kişilerin olaydan sonra tekrar Suriye’ye kaçtığı tespit edilmişti. Polis beş kişiyi gözaltına almıştı.

Polisleri şehit eden kişilere yardım ve yataklık ettiği iddia edilen PKK’nın gençlik kolu YDG-H üyesi Hüseyin Aydın’ın olayın ardından Mardin’e kaçtığı belirlendi. Aydın’ın salı günü Kızıltepe ilçesinde yakalandığı ve Şanlıurfa’ya getirilerek sorguya alındığı ortaya çıktı.

“Kamu görevlisini öldürmek” ve “yardım yataklık” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilen Aydın’ın şehit polislerin kaldığı evin bulunduğu yerde keşif yapılmasını organize ettiği ve evin anahtarlarının ele geçirilmesini sağladığı belirlendi.

Böylece iki polis memurunun şehit edildiği saldırıda tutuklananların sayısı altıya yükselmiş oldu.

Mardin Kızıltepe’de yakalanan Hüseyin Aydın’ın Suriye’den gelen kişilerin sakladığı, polislerin kaldığı evin etrafında keşif yapmalarını sağladığı ve temin ettiği anahtarı verdiği, polislerin şehit edilmesinin ardından da Suriye’ye kaçmalarına yardımcı olduğu öğrenildi. Aydın’ın sorgusunda ise susma hakkını kullandığı belirtildi.

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