Ceylanpınar saldırısı davasında gerekçeli kararı açıklandı: Kesin ve inandırıcı delil bulunmadı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi'nde, 22 Temmuz 2015 tarihinde polis memurları Feyyaz Yumuşak ile Okan Acar’ın hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili açılan davanın gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, tüm sanıkların beraati için, “Somut delillerle desteklenmeyen soyut iddia ve ihbarlardan başka mahkumiyetlerine yeterli kanıt yok” ifadesine yer verildi.

Ceylanpınar Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memurları Feyyaz Yumuşak ile Okan Acar, Bahçelievler Mahallesi’ndeki evlerinde uyurken, 22 Temmuz 2015 tarihinde yaşanan saldırıda hayatlarını kaybetti. Saldırının ardından çözüm sürecine son verildi.

Saldırıyla ilgili, Şanlıurfa 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, geçtiğimiz 1 Mart’ta karara bağlandı. Mahkeme, 4’ü tutuklu 9 kişiye cinayet suçlamasından beraat kararı verdi.

"Kesin ve inandırıcı delil bulunamadı"

Davada verilen kararın, gerekçeli kararı yazıldı. 65 sayfadan oluşan gerekçeli kararda, olay yerinde sanıklarla ilgili herhangi bir bulgu, iz veya emare tespit edilemediği belirtildi. Sanıklar hakkında, iddiaların somut delillerle desteklenmediği kaydedilen kararda, şu ifadelere yer verildi:

“Sanıklar Lütfi Abir, Murat Abir ve Ömer Kılınç’ın polis memurlarının karşısında bulunan daireyi kiralayıp icra hareketine başladıkları olay gecesi birlikte hareket ettikleri, sanıklar Mehmet Naci Yılmaz, Sedat Aydın, Hasan Aydın, Hüseyin Aydın, Aslan Bulut ile Hasan İşık’ın Suriye’den geçişini sağladığı terör örgütü mensupları ile birlikte 5 nolu dairenin arka balkon kısmından içeriye sızarak maktulleri iştirak halinde öldürdükleri iddia edilmiştir. Olay yerinde sanıklar ile ilgili herhangi bir bulgu, emare veya iz tespit edilememiştir. Somut delillerle desteklenmeyen soyut iddia ve ihbarlardan başka mahkumiyetlerine yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı, yüklenen suçların sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmadığı tüm dosya kapsamından anlaşıldığından sanıkların CMK’nın 223/2-e maddesi gereğince beraatlarına karar verilmiştir.” (DHA)