Ceylanpınar'da görevden alınan AKP'li başkanın yeğenleri, belediyeyi basıp yeni başkanı darp etti!

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde görevden alınan AKP’li başkan Abdullah Aksak’ın yeğenleri, belediyeyi basıp başkan Feyyaz Soylu’yu darp etti. İkinci kavga ise sokağa taştı. Onlarca kişi silah ve sopalarla kavga etti.

31 Mart 2019'da belediye başkanı seçilen ancak 8 ay önce görevden alınan AKP'li Ceylanpınar eski Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın yeğenleri AKP'li belediyeyi basıp başkanı darp ettiler. Belediye Başkanı Feyyaz Soylu'nun akrabaları kavgayı öğrenince ikinci büyük kavga sokakta yaşandı.

Kavganın sebebi 3.5 milyonluk fatura

Ceylanpınar Belediyesi'ne kesilen 3.5 milyonluk fatura nedeniyle eski başkan Aksak ile Belediye Başkanı Feyyaz Soylu arasında bir süredir gerginlik yaşandığı öğrenildi.

Sosyal medyada “Abdullah Aksak Sevdalıları” isimli hesap, Soylu'nun darp edilmesinden sonra “Bir anlaşma yapıldı. Eğer o anlaşmaya uymazsanız gereği böyle yapılır, şimdi tosun paşa kırılan parmağını tedavi et” mesajını paylaştı.

Emniyet ve Garnizon Komutanı ilçeyle temasa geçti

Belediye Başkanı Soylu'nun darp edilmesinden sonra ikinci kavga belediye binası önünde ve sokakta yaşandı. Onlarca kişi ellerinde silah ve sopalarla cadde boyunca kavga ettiler.

Ceylanpınar Gündem haber sitesi, "Feyyaz Soylu, belediyeye kesilen 3.5 trilyonun yarısını vermeyince Aksaklar belediyeyi basıp Soylu'yu darp ettiler" diye haber paylaştı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Emniyet Müdürü ve Garnizon Komutanı'nın olayları büyümemesi için ilçeyle temasa geçtikleri öğrenildi.