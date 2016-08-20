Ceylanpınar Belediye Başkanı: 15 Temmuz gecesi YPG'ye ait silahlı araçlar Türkiye'ye girmek için sınırda bekletiliyordu

Suriye sınırına yakın Ceylanpınar’ın Belediye Başkanı Menderes Atilla, "15 Temmuz gecesi PYD’nin Resulayn’da çok sayıda zırhlı aracın farları ve kontakları kapalı bir şekilde Türkiye’ye girmek için beklediğini" iddia etti.

Karar gazetesinden Kenan Butakın'a konuşan Menderes Atilla, darbe girişiminden üç gün sonra yine Şanlıurfa-Suriye sınırında yakalanan bir teröristin ifadelerinde de bu konu hakkında bilgiler olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

“18 Temmuz’da sınırda yakalanan Suruç nüfusuna kayıtlı bir terörist de ifadesinde bu bilgileri doğruluyor. 15 Temmuz gecesi hazırlık yapıldığını ve Türkiye’ye girileceğini söyleyen bu terörist, sadece polis ve sivillere ateş açabilecekleri, askerlere ise ateş açılmaması yönünde talimat aldıklarını söylüyor. Ayrıca 22 Temmuz’da yakalanan Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Kemal Pir adındaki terörist de benzer ifadelerde bulunuyor. Aslında o gece sadece Resulayn ve Kobani değil, PYD’nin kontrolündeki tüm noktalarda bu yönde hazırlıklar yapılmıştı. Ancak darbe girişimi başarılı olamayınca Türkiye’ye giremediler.”

"50 ton silah indirildi"

Darbe girişiminden önceki günlerde ABD tarafından PYD’ye 50 bin ton silah ve mühimmat yardımı yapıldığını da iddia eden Atilla, asıl amacın Türkiye’de bir iç savaş çıkarmak olduğunu ileri sürdü.