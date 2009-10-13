Ceylan'ın ölüm nedeni patlamamış bomba



Ceylan Kürt olduğu için mi değeri yok?



Küçük Ceylan nasıl öldü?



Başsavcılık açıklamasında, "Ceylan Önkol'un daha önce araziye atılmış ancak patlamamış 40 milimetrelik bombaatar mühimmatına elindeki tahta ile vurarak patlaması neticesinde hayatını kaybettiği sonucunu varılmıştır" denildi.





Atalay: Nerede üretildiği tespit edilemedi

Kriminal rapor

TSK'nın açıklaması

Olayın gelişimi

Mermi tipinin 40 mm Luncler olduğu belirtildi.Bugün düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında İçişleri Bakanı Beşir Atalay, konuyla ilgili bir açıklamada bulundu.Atalay, 12 yaşındaki Ceylan Önkol'un ölümüne sebep olan bombanın nerede üretildiğinin tespit edilemediğini ifade etti.Ceylan Önkol'un ölümüyle ilgili Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü kriminal laboratuvarında hazırlanan rapora göre, Ceylan'ın ölümüne havan topunun neden olmadığı kesinleşti. Raporda, atış yapıldığına dair bir bulguya ulaşılmadığı da belirtildi.Yetkililer, olay sonrasında etrafa yayılan şarapnel parçalarının toplanarak uzmanlar tarafından incelenmeye alındığını, ortaya çıkan ilk ve kesin bulgunun patlayıcının havan topu olmadığını ortaya koyduğunu bildirdi.Yetkililer, atış yapıldığına dair bir bulgunun da bulunmadığını ifade ederek, "Ancak, patlayıcı askeri bir malzeme olup olmadığını konusunda araştırma ve inceleme devam ediyor. 120, 80 ve 60'lık havanlar var. Eğer havan atışı olsa ve bu 120'lik havan ile gerçekleşse idi karşıdaki kişinin parçası bulunmazdı. Bu nedenle incelemeyi hassasiyet içinde sürdüyoruz" diye konuştu.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri, kriminal rapor kendilerine ulaşmadığını ulaşsa bile, dosyada gizlilik kararı bulunmasından dolayı bunun açıklanmayacağını belirtti.Geçen hafta olayın teknik incelemesi hakkında bilgi veren TSK, "Bu olayla bizi yıpratmaya çalışıyorlar. TSK'ya karşı asimetrik harekat sürdürülüyor" açıklamasında bulunmuştu.Genelkurmay İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak, olayın meydana geldiği bölgede iki karakol bulunduğunu, bunların Ceylan Önkol'un öldüğü yere 8 ve 9 kilometre uzaklıkta olduğunu kaydederek, bu mesafenin karakollarda bulunan havanların menzili dışında olduğuna dikkati çekmişti.Olayın herhangi bir atış sonrası meydana gelen patlamaların oluşturduğu çukurdan farklı olduğunu söyleyen Tuğgeneral Gürak, "Diğer yandan, Ceylan Önkol'un hayatını kaybetmesine neden olan bir patlama vardır. Ancak bu patlamanın neyin sonucu olduğu Cumhuriyet Savcılığınca yaptırılan kriminal çalışmaları sonucunda belli olacaktır. Bu nedenle bu çalışmaların sonuçlanması beklenmelidir" demişti.14 yaşındaki Ceylan Önkol, 28 Eylül'de her gün yaptığı gibi hayvanları otlatmak üzere araziye çıkmış, saat 11.30'da bir patlama duyulmuştu. Patlama üzerine olay yerine giden köylüler Ceylan'ın parçalanmış cesediyle karşılaşmıştı.Doktor ve savcı "güvenlikli olmadığı" gerekçesiyle Ceylan'a olay yerinde otopsi yapmamıştı.Ceylan'ın cesedi 6 saat olay yerinde bekletildikten sonra jandarma karakoluna götürülerek otopsi yapılmıştı.Otopsinin ardından hazırlanan adli muayene tutanağında Ceylan'ın vücudunun çeşitli bölgelerinde irili ufaklı şarapnel parçası görüldüğü belirtilmişti.Olayın kamuoyana yansıması ve tepkiler üzerine Lice Cumhuriyet Savcısı helikopterle olayın olduğu yere gitmiş, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nden gelen 2 bomba uzmanının yardımı ile bir kez daha keşif yapmıştı. Bulunan şarapnel parçaları bomba uzmanlarına incelenmek üzere teslim edilmişti ve dosya ile ilgili gizlilik kararı alınmıştı.Aile askeri birlikten atılan havan atışıyla kızlarının öldüğünü iddia ederken, Genelkurmay Başkanlığı bölgede havan atışı yapılmadığını açıklamıştı.