Ceylan'ın dosyasına gizlilik kararı alındı!

Ceylan Kürt olduğu için mi değeri yok?

İfadeye çağrıldı

Diyarbakır Lice’de, 12 yaşındaki Ceylan Önkol’un koyun otlatırken meydana gelen patlamada yaşamını yitirdiği mezraya, olaydan sonra “can güvenliği” olmadığı gerekçesiyle gidemeyen savcı, soruşturma dosyası için mahkemeden gizlilik kararı aldırdı. Milliyet gazetesinin haberine göre, soruşturma dosyasındaki evraklardan örnekler almak ve dosyaya yeni bilgi ve belge girip girmediğini incelemek için önceki gün Lice’ye giden avukatlara, dosyada gizlilik kararı bulunduğu için inceleme yapamayacakları ve örnek alamayacakları yanıtı verildi.Avukatlara ve aileye, alınan gizlilik kararı nedeniyle, gazetecilerin çektiği fotoğraflar dışındaki olay yeri fotoğraflarının bile gösterilmediği bildirildi.Savcılık, daha önceki aşamada, dosyada bir gizlilik kararı bulunmamasına rağmen, Önkol ailesinin avukatlarının Ceylan’ın otopsisine girmesine de izin vermemişti. Usule aykırı biçimde, jandarma karakolunda yapılan otopsiyi avukatların izlemesine engel olunmuştu.Ceylan Önkol’un ailesi, yeniden ifade vermeleri için Lice Cumhuriyet Savcılığı’na çağrıldı. Ceylan Önkol’un öldüğü bölgede, olaydan iki gün sonra yapılan incelemede elde edilen şarapnel parçaları ile ilgili Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanacak olan bilirkişi raporunun da birkaç gün içinde sonuçlanacağı belirtildi.Özel yetkili Cumhuriyet Savcısı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ceylan Önkol’un babası Raif, annesi Saliha ve ağabeyi Rıfat Önkol ile oturdukları Yayla köyünün muhtarı, Lice Cumhuriyet Başsavcılığı’na çağrıldı. Savcının, olaydan sonra aile bireylerinin bazı basın yayın organlarında yer alan ifadeleri de dahil olmak üzere, yeniden ifade alacağı öğrenildi.