Ceylan'ı anamın eteğine sardık

T24 - Lice'de, Jandarma karakolu cephesinden açılan bir ateşle parçalanan 12 yaşındaki Ceylan'ın ailesinin açıklamaları, hâlâ faili meçhul olan cinayetin ardından büyük bir skandal yaşandığını ortaya koydu. Ceylan'ın abisi Rıfat Önkol, aile üyelerinin ifadelerinin, karakolda otopsi yapılırken, Ceylan'ın parçalanmış bedeninin yanı başında alındığını açıkladı.



5 Ekim Dünya Çocukları Günü vesilesiyle program yapan 5N 1K'da Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtlayan Ceylan'ın annesi Saliha Önkol, çocuğunun katillerinin bulunması için yetkililerin elinden geleni yapması gerektiğini söyledi. Türkçe bilmeyen Saliha Önkol'un Kürtçe konuşmasını, canlı yayınlanan program boyunca koluna tutunduğu oğlu Rıfat Önkol tercüme etti.



'Ceylan'ı battaniyeye, anamın eteğine sarıp aldık!'



Rıfat Önkol, program sırasında, "nizamiyeden geçerek girdikleri"ni belirttiği jandarma karakolunda ifadelerinin nasıl alındığını da anlattı. Bütün aile bireylerinin ifadesinin Ceylan'ın parçalanmış cesedinin yanıbaşında alındığını açıklayan Rıfat Önkol, "Ceylan'ın cesedinin yanında 3-4 saat ifade verdik. Karakol bahçesinde kardeşimin cesedine inceleme yaptılar, daha sonra da Ceylanımızı battaniyeye, anamın eteğine sardık. Alıp götürüp defnettik" dedi.

Rıfat Önkol, hayvan otlatmaya giden Ceylan'ın parçalandığı yerin "kırsal bir bölge" ya da "PKK'nın etkili olduğu bir yer" olmadığını, olayın evlerinin 200 metre ilerisinde, meskûn mahalde gerçekleştiğini, bölgede 3-4 karakol bulunduğunu anlattı.



'Başka Ceylan gitmesin, Türk-Kürt kardeş olsun'



Zaman zaman hayvan otlattığı kızının teşekkür-takdir alan bir öğrenci olduğunu kendisine "Anne ben savcı olacağım" dediğini anlatan Saliha Önkol, "Benim kızımın elleri tertemizdi. Öldükten sonra çıkan fotoğrafları 7 yaşındaki hali, kızım 12 yaşındaydı. Benim Ceylan'ım gitti, başka Ceylanlar gitmesin. Kürt mü, Türk mü, Yozgatlı mı fark etmez, yetkililer sonunu getirsin. Türk-Kürt arasında kardeşlik istiyoruz" dedi.



