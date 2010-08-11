Ceylan'a Homeros Kültür Sanat Ödülü

T24 - Çanakkale Belediyesi'nce 47'ncisi düzenlenen Uluslararası Troia Festivali kapsamında verilen Homeros Bilim, Kültür ve Sanat Ödülü, bu yıl ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'a verildi.

'Barış Kültürümüz Olsun' temasıyla bu yıl 47'ncisi düzenlenen Uluslararası Troia Festivali'nin açılış töreni, Truva Antik Kent'in girişindeki Tahta Atın altında verilen kokteyl ile başladı.

5 bin yıllık Odeon'da devam eden törende, 2002 yılından itibaren verilmeye başlanan 'Homeros Bilim, Kültür ve Sanat Ödülü' bu kez yönetmen, senarist ve fotoğraf sanatçısı Nuri Bilge Ceylan'a verildi.

Nuri Bilge Ceylan, ödülünü Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan'ın elinden aldı.Ödül törenine eşi Ebru ve oğlu Ayaz ile birlikte katılan yönetmen Nuri Bilge Ceylan, ödülü, Truva ile kendisi arasında çok özel bağlar kurulmasına neden olduğunu söylediği babası için aldığını açıkladı.

Ceylan yaptığı konuşmada, "Dünyanın çeşitli yerlerinde ödüller aldım. Ama ilk kez doğup büyüdüğüm topraklarda bir ödül alıyorum. Bunun benim için çok özel bir anlamı var" dedi.

"Hazineler Truva'da sergilenmeli"

Truva'nın hazinelerini yıllarca hayal gücünde taşıdıktan sonra Moskova'ya giderek Puşkin Müzesi'nde görme imkanı bulduğunu anlatan Nuri Bilge Ceylan, "Hem çok heyecanlandım, hem de çok üzüldüm. Yani gönül isterdi ki; o hazineleri burada görebilelim. Truva ile ilgili en büyük hayallerimden birisi, o hazinelerin bir gün burada kurulması muhtemel bir müzeye getirilerek sergilenmesi" diye konuştu.