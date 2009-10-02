Ceylan'a geciken keşif

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kavak, 28 Eylül’de havan mermisiyle öldüğü öne sürülen 12 yaşındaki Ceylan için dün keşif yaptığını açıkladı.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Durdu Kavak, 28 Eylül’de Lice ilçesinin Şenlik köyünde yaşayan 12 yaşındaki Ceylan Önkol’un güvenlik güçlerinin attığı havan mermisiyle öldüğü iddiasının ardından dün bir savcı ile iki patlayıcı uzmanının olay yerinde keşif yaptığını açıkladı.

Milliyet gazetesinin haberine göre, Kavak dün yaptığı açıklamada patlamanın meydana geldiği yerin “teröre müzahir” (Arkalayan, destekleyici, arka çıkan, yardımcı) bölge olduğunu belirterek otopsi işlemlerinin Lice Cumhuriyet Savcısı tarafından, doktor eşliğinde ve aynı gün olay yerine en yakın kurum olan Abalı Jandarma Karakol Komutanlığı’nda yapıldığını belirtti.



Parçalar jandarmada



Lice Cumhuriyet Başsavcılığı’nca çok yönlü olarak yürütülen soruşturmanın yakından takip edildiğini belirten Kavak, şunları söyledi:



“Teröre müzahir bölge olan olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra dün (önceki gün) Lice Cumhuriyet Savcısı tarafından Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nde görevli iki patlayıcı madde uzmanıyla birlikte mahallinde keşif yapılmıştır. Olay yerinde elde edilen patlayıcı maddeye ait parçalar ile diğer materyaller ve otopsi sırasında maktulün bedeni üzerinde elde edilen patlayıcı maddeye ait parçalar ile diğer materyaller incelenip, rapor düzenlenmesi için keşifte hazır bulunan patlayıcı madde uzmanlarına teslim edilmiş olup, rapor sonucu beklenmektedir.”

Önkol ile ilgili adli muayene tutanağı ise ailesinin avukatı tarafından açıklanmıştı.

Cumhuriyet Savcısı Mustafa Kamil Çolak ve doktor Deniz Akelma’nın imzasını taşıyan tutanakta küçük kızın yüz bölgesi ve kollarında şarapnel parçası bulunmadığı, ancak göğüs bölgesi ve vücudun değişik yerlerinde irili ufaklı şarapnel parçası görüldüğünü ve bu parçaların olay yeri inceleme ekibinde görevli jandarma personeline teslim edildiği belirtildi.

Ceset üzerinde bilirkişi olarak inceleme yapan Akelma da tutanakta “ölümün patlayıcı madde sonucu ortaya çıkan balistik etkiyle iç organların parçalanması sonucu” meydana geldiğini ifade etti.



Kızımın parçalarını eteğimde taşıdım



Taraf gazetesinin dünkü haberine göre olay yerinde inceleme yapan DTP Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk da “devlet eliyle bir cinayet” işlendiğini savunarak, “Bir kız çocuğu annesine ‘Makarna yap’ diyor, dışarı çıkıyor. Beş dakika sonra o anne çocuğunun iç organlarının oraya buraya savrulduğunu görüyor. Bu parçaları eteğine koyarak taşıyor. O anneye barış sürecinde olduğumuzu nasıl izah edeceğiz. Bu insanlar affedecek mi devleti” dedi.