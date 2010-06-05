T24-



BÜ Albert Long Hall'da düzenlenen törende, Rektör Prof. Dr. Kadri Özçaldıran, BÜ Elektrik ve Elektronik Bölümü mezunu Ceylan'a unvanı takdim ederek, cübbesini giydirdi.





Ünlü yönetmen Ceylan'a ''Fahri Doktora'' unvanının, Türk sinemasına kazandırdığı şiirsel bir sinematografiyle bezeli, evrensel deneyimlere tercüman, uluslararası alanda kendini kabul ettirmiş özgün yapıtları ve genç kuşakları sinema sanatına özendirme konusunda oynadığı rol nedeniyle BÜ Fahri Akademik Unvan ve Hizmet Ödülleri Daimi Komisyonu onayı ve Senato kararıyla verildiği bildirildi.





Rektör Özçaldıran, üniversite olarak bu unvanı, bilim, sanat, düşünce üretimiyle her BÜ akademisyeninin hayranlığını kazanmış, her BÜ akademisyeninin yerinde olmak isteyeceği kişilere verdiklerini belirterek, ''Nuri Bilge Ceylan, tam da böyle bir sanatçı'' dedi.





Ceylan da bu unvana layık görüldüğü için çok mutlu olduğunu belirterek, teşekkür etti.