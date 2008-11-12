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Kültür-Sanat

Ceylan'a bir ödül daha

Altın Portakal’dan sadece ‘görsel efekt’ ödülüyle dönen Nuri Bilge Ceylan Asya’nın en iyi yönetmeni seçildi.

12 Kasım 2008 02:00

Altın Portakal’dan sadece ‘görsel efekt’ ödülüyle dönen Nuri Bilge Ceylan Asya’nın en iyi yönetmeni seçildi.

‘Güzel ve yalnız ülkesinin’ biricik festivali Altın Portakal’dan sadece görsel efekt ödülüyle dönen Nuri Bilge Ceylan, Cannes’ın ardından Asya’nın en iyi yönetmeni seçildi.
Asya ve Avusturalya kıtasının Oscar’ı olarak lanse edilen ve üç yıldır düzenlenen Asya Pasifik Film Ödülleri (Asia Pacific Screen Awards) Avusturalya’nın Queensland kentinde yapılan törende sahiplerini buldu. Ceylan, şu sıralar Türkiye’de gösterimde olan ‘Üç Maymun’ filmiyle en iyi yönetmen ödülünün sahibi olurken en iyi film ödülü Sergei Dvortsevoy’un yönettiği Kazakistan yapımı ‘Tulpan’a gitti. Sinema tarihinin ilk uzun metrajlı animasyon belgeseli kabul edilen Ari Forman’ın ‘Beşir’le Vals’i de en iyi animasyon seçildi. En iyi kadın oyuncu ödülü İsrail yapımı ‘Limon Ağacı’yla Hiam Abbass’ın olurken erkek oyuncu ödülünü Majid Majidi’nin yönettiği ‘The Song of Sparrows’daki rolüyle İranlı oyuncu Reza Naji kazandı. (RADİKAL)

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