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Yaşam

Ceylan raporu bugün açıklanacak

Atalay, AKP MKYK toplantısı öncesinde parti genel merkezine gelişinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

11 Ekim 2009 03:00

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, AKP MKYK toplantısı öncesinde parti genel merkezine gelişinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, basının gündeminde sıkça yer aldığı için Lice'de küçük bir çocuğun ölümüyle ilgili olarak açıklama yapmak istediğini belirterek, şu bilgileri verdi: ''Basınımızın gündeminde oluyor, Lice'de bir olay olmuştu. Ceylan isimli bir kızımızla ilgili. Onunla ilgili kriminoloji çalışmaları sonuçlanmak üzere, herhalde bugün filan onun da sonucunu alacağız. O konudaki hassasiyetimiz ve çalışmamız devam ediyor. O konuda bir sonuca varacağız, kısa sürede...''

Atalay, ''İlk bulgular nelerdir?'' sorusu üzerine, ''Söyleyemeyeyim, yargıya teslim edilsin ondan sonra'' dedi.

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