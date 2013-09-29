Ceylan Önkol için Taksim'de oturma eylemi yapıldı

'Barış için Gençlik Dayanışması’na bağlı bir grup, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde hayvan otlatırken meydana gelen patlamada, 12 yaşında hayatını kaybeden Ceylan Önkol için ölümünün 4. yıldönümü nedeniyle eylem yaptı.

Beyoğlu Mis Sokak’ta toplanan ve oturma eylemi yapan grup adına basın açıklması okundu.

Murat Deliklitaş'ın Doğan Haber Ajansı'ndaki haberine göre, açıklamada, "Bundan tam 4 sene önce Amed’in Lice ilçesinde bağlı Şenlik köyünde hayvanları otlatırken askeri bölgeden atılan bir patlayıcının çarpması sonucu parçalanarak yaşamını yitirdi Ceylan. Henüz 12 yaşındaydı. Ceylan’ın öldürülmesinin ardından başlayan hukuki süreci iktidarın ve yargının bu cinayette bulunduğu tarafı da gözler önüne sermekteydi. Geçen 4 yılın ardından sorumluların yargılanmasına ilişkin bir gelişme olmamış, etkin bir soruşturma yürütülmemişti. Cinayetin üstü örtülmeye çalışıldı ve takipsizlik kararı verildi" ifadelerine yer verildi.

Sanatçı İlkay Akkaya da “Urfa’nın Etrafı" ile "Çav Bella" şarkılarını söyleyerek eyleme destek verdi. Göstericiler oturma eyleminin ardından olaysız şekilde dağılırken, bir grup Mis Sokak tabelasının altına Ceylan Önkol Sokağı yazdı.

Davasında takipsizlik kararı çıktı

Lice Cumhuriyet Başsavcılığı, Ceylan'ın ölüm nedeniyle ilgili "Görevini kötüye kullanmak" suçlamasıyla açılan soruşturmada şüpheliler hakkında, delil yetirsizliğini sebep göstererek, takipsizlik kararı verdi. Savcının kararında, Ceylan'ın öldüğü bölgede pek çok askerin şehit olduğu bilgisi, suçu hafifletirmişçesine yer aldı.

Raporlar çelişkiliydi

Diyarbakır Başsavcılığı, Ceylan'ın, arazideki patlamamış bombaya sopayla vurduğu yönünde açıklama yaptı. Makine Kimya Endüstrisi ise, üç yıl sonra hazırladığı raporda, Ceylan’ın ölümüne 40 milimetrelik bombaatar mühimmatının neden olduğu ve patlamanın Ceylan’ın mühimmatın üzerine demir bir cisimle vurması sonucu gerçekleştiğini iddia ederek savcılıkla aynı görüşü paylaştı.

HD ise hazırladığı raporda, Ceylan’ın cesedinde ayaklarının, bacaklarının, ellerinin ve kollarının sağlam olduğunu, vücudundan şarapnel parçaları çıkarıldığını ve ölüm nedeninin mayın olmadığını açıklamıştı. Adli tıp uzmanı Prof. Dr. Ümit Biçer de Ceylan’ın ölümü sonrasında hazırlanan belgelerin eksik olduğu ve bombanın Ceylan’ın müdahalesi olmadan patladığı yönünde bir rapor hazırladı.