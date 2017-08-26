Ceylan Ertem'den sahnede Gülmen ve Özakça için mesaj

Zeytinli Rock Festivali’nde sahne alan Ceylan Ertem, Ütopyalar Güzeldir adlı şarkısının sonrasında KHK ile görevlerine son verildikten sonra açlık grevine başlayan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için mesaj verdi.

"Nuriye ve Semih'i unutma!" diyen Ertem geçmişte bu şarkıyı söylediği icin karakolda ifadesinin alındığını söyledi.

Burak Atabay’ın Birgün’de yer alan haberine göre, buna rağmen duruşundan vazgeçmediğini aktaran ünlü şarkıcı Selda Bağcan'ın sevilen şarkısı Yuh Yuh! ile sahnesini sonlandırdı.