Ceylan Ertem Pet Festivali'nde sahne alacak

Hayvanlara karşı duyarlılığı ve hayvan sevgisini arttırmak, onlarla beraber uyumu yaşama bilincini gerçekleştirmek amacıyla yola çıkan Pet Festivali, 18 ve 19 Haziran tarihleri arasında, 'Bu Dünya Hepimizin' sloganı ile YBY Kemerburgaz'da gerçekleşecek.

Konserler, çeşitli yarışmalar, seminerler, şovlar, söyleşiler, workshop ve atölyelerden oluşan bir içerik sunan Pet Festivali, ayrıca sosyal sorumluluk projesiyle alanda ihtiyaç sahibi olan hayvanlar ve barınaklar için mama ve bağış yardımı da toplayacak.

2 gün sürecek festivalin bitişinde Ceylan Ertem sahne alacak.

Festivalin konuşmacıları:

Atila Akbıyık

Erkut Gören

Prof.Dr. Ebru Yalçın

Dr. Efe Onur

Dr. Ebru Akbaş

Erkan Morgül

Emre Erdoğru

Dr. Haluk Ömer

Dr. İlker Kaynak

Prof.Dr. Kürşat Özer

Dr. Müjgan Çevik Aksay

Prof. Dr. Nilüfer Aytuğ