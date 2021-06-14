Ceylan Ertem Pet Festivali'nde sahne alacak

Hayvanlara karşı duyarlılığı ve hayvan sevgisini arttırmak, onlarla beraber uyumu yaşama bilincini gerçekleştirmek amacıyla yola çıkan Pet Festivali, 18 ve 19 Haziran tarihleri arasında, 'Bu Dünya Hepimizin' sloganı ile YBY Kemerburgaz'da gerçekleşecek.
Konserler, çeşitli yarışmalar, seminerler, şovlar, söyleşiler, workshop ve atölyelerden oluşan bir içerik sunan Pet Festivali, ayrıca sosyal sorumluluk projesiyle alanda ihtiyaç sahibi olan hayvanlar ve barınaklar için mama ve bağış yardımı da toplayacak.
2 gün sürecek festivalin bitişinde Ceylan Ertem sahne alacak.
Festivalin konuşmacıları:
Atila Akbıyık
Erkut Gören
Prof.Dr. Ebru Yalçın
Dr. Efe Onur
Dr. Ebru Akbaş
Erkan Morgül
Emre Erdoğru
Dr. Haluk Ömer
Dr. İlker Kaynak
Prof.Dr. Kürşat Özer
Dr. Müjgan Çevik Aksay
Prof. Dr. Nilüfer Aytuğ