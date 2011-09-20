-Ceylan: ''Cannes'da para konuşur'' ADANA (A.A) - 20.09.2011 - Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, ''18. Altın Koza Film Festivali'' kapsamında yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın, Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden çektiği fotoğraflardan oluşan sergi törenle açıldı. Ceylan, 75. Yıl Sanat Galerisi'ndeki sergi açılışında, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zihni Aldırmaz tarafından kendisine hediye edilen Adana fotoğrafını çok beğendiğini söyledi. Ceylan, gazetecilerin, kentte ''Sinema müzesi''nin açılacağını hatırlatması üzerine, kendisinin müzenin ''Yılmaz Güney'' ismini taşımasını istediğini belirterek, ''Bunu Adana çok önceden hak eden bir yer. Burası çok önemli sanatçılar çıkartan bir şehir. Buradaki açılışı dünyanın hiçbir yerinde görmedim'' diye konuştu. Cannes ile Altın Koza film festivallerini karşılaştırması istenen Ceylan, şöyle devam etti: ''Cannes, çok büyük, ama soğuk bir yer. Orada daha çok para konuşur. Tüm dünyaya satış yaparsınız, başkadır onun doğası. Burası farklıdır, sıcaktır. Adana çok özel bir festival. Ben çok festivale gittim dünyada, buradaki ateşi, motivasyonu hiçbir yerde görmüyorum. Filmimizin buradan yola çıkmasını istememizin sebebi de daha önce Adana'ya geldiğimizde yaşadığımız, gördüğümüz şeyler. İstanbul bu sinema sektöründe merkez olmak durumunda ancak, Adana'da da onun dışında başka bir sürü şey yapılabilir.'' Ceylan, sergideki fotoğrafları çekmeye ''Uzak'' filminin ardından 2003 yılında başladığını, halen devam ettiğini, şu anda toplam 100 fotoğrafı bulunduğunu belirtti. Serginin bir hafta süresince açık kalacağı bildirildi.