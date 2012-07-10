Ceylan ailesi yeni ödüller için kolları sıvadı

2008 Cannes Film Festivali'nde "Üç Maymun" filmiyle En İyi Yönetmen Ödülü'ne layık görülen yönetmen, senarist ve fotoğraf sanatçısı Nuri Bilge Ceylan'ın "İklimler" filminde başrolü paylayan eşi Ebru Ceylan, ailenin yeni projelerini anlattarak 3 ayrı film üzerinde çalıştıklarından söz etti.



Sabah gazetesinde yer alan habere göre, bugüne kadar film projelerinin birini bitirdikten sonra diğerine başlamayı tercih ettiklerine işaret eden Ebru Ceylan, "Bir Zamanlar Anadolu"da filminden sonra nedenini bilmediği bir şekilde 3 proje fikrinin aynı anda doğduğunu ve geliştiğini bildirdi.



Nuri Bilge Ceylan'ın, yapmak istediklerini kendisiyle paylaşmasının ardından büyük bir heyecan yaşadıklarını belirten Ebru Ceylan, 3 filmin de üzerinde çalıştıklarını, ancak ağır basan projenin hayata geçeceğini bildirdi.



Yeni projelerde de daha öncekilerde olduğu gibi yine insana dair tüm duyguların tema olarak kullanılacağını dile getiren Ceylan, "Suçlar, günahlar, aşklar, aldatılmalar, vicdan azapları derinlemesine işlenmeye çalışılacak" dedi.



Ailenin en küçük ferdi oğulları Ayaz Ceylan'ın söylediği bir sözden esinlenerek "Dünya İçimde Karanlık Oyunlar Oynuyor Anne" adlı ilk fotoğraf sergisini açan ve fotoğrafçılık yönünü de gözler önüne seren Ebru Ceylan, sergide 26 fotoğrafın yer aldığını bildirdi.

Fotoğrafların İstanbul ve Ankara'da sergilendiklerini, sanatseverlerden beklediğinden daha güzel yorumlar aldığını belirten Ceylan, dileyenlerin temmuzun son haftasında Bodrum Dibeklihan Kültür Merkezi'nde sergiyi gezebileceğini söyledi.



Yeni fotoğraf projelerinin de yolda olduğuna işaret eden Ceylan, "Yeni projelerde de yine iç dünyalar, insanlık tarihi, suç, ceza, ahlak gibi duyguların benim zihnimde oluşturduklarının yansıması görülecek" dedi.