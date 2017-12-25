Ceyla Torun'un "Kedi" belgeseli Rus sinemalarında

Yönetmen Ceyla Torun’un çektiği ve İstanbul kedilerini konu alan “Kedi” belgeseli Rusya’da da gösterime girdi.

Yönetmen Ceyla Torun’un çektiği ve İstanbul kedilerini konu alan “Kedi” belgeseli Rusya’da da gösterime girdi. Belgesel, daha önce ABD’de yoğun ilgi görmüş, hatta Time dergisinde yılın en iyi 10 filmi arasında yer almıştı. Rus sinema yazarları, “Kedi”nin büyük ilgiyle karşılandığını duyururken, filmin en çok izlenen “The Legend of Kolovrat” adlı filme de meydan okuduğunu savundu. Ceyla Torun’un yönetmenliğini üstlendiği film Moskova’nın yanı sıra diğer kentlerde de izleyici ile buluşuyor. Filmi izleyen Anna Laxanova, filmi çok beğendiğini ifade ederek, “Kedileri çok sevdiğim için bugün buraya gelip arkadaşlarımla filmi izledim. Bir defasında İstanbul’da bulunmuştum. Tam hatırlamıyorum ama kedileri görmüştüm orada. Ama bu kadarını bilmiyordum” dedi.