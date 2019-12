Çeyizler Londra Moda Haftası'na taşındı

Osman Özdemir `Garden of Angels' (Melekler Bahçesi) adını verdiği yeni koleksiyonunun tanıtımını Old Truman Brewery, Brick Lane'de 500 kişilik ziyaretçi önünde gerçekleştirdi. İngiltere'nin en başarılı 10 genç tasarımcısının katıldığı organizasyon büyük ilgi toplarken Özdemir'in otantik Türk el işleriyle süslenmiş tasarımları şovun en başarılı yapıtlarını oluşturdu.



Anadolu gezileri sırasında topladığı iğne oyalarını tasarımlarına taşıyan modacı, Türk motiflerinden esinlenmeyi sevdiğini ifade ederek, genç kızların çeyizlerinden aldığı saf ipek ipliklerle 'iğne oyası' şeklinde örülmüş çiçek motiflerini tasarladığı kıyafet ve ayakkabılarda kullandığını açıkladı.



Özdemir, tasarımlarının ilham kaynağı olarak otantik Anadolu dizaynlardan yararlandığını belirterek, ``Çizimlerimde doğadan ve Türk el sanatlarından esinlenmeyi seviyorum. Ailemle birlikte tatil için gittiğim yörelerin el sanatlarından etkileniyorum. Bulunduğum her yörenin kendisine ait bir hikayesi olduğunu düşünüyorum'' dedi. 6'lı 3 takım olmak üzere toplam 18 takımdan oluşan Osman Özdemir imzalı koleksiyonda ipek, şifon ve keten kumaşların kullanımı ön plana çıkarken, ağırlık verilen sarı, turuncu ve yeşil renklerde de Anadolu esintileri taşındığı görüldü.



`Fashion Ltd.' sponsorluğunda düzenlenen organizasyon, moda alanında tecrübeli tasarımcılara ev sahipliği yaptı. Scissor Sister, Vogue Homme, Mc Q ve Dunhill gibi moda firmalarının stilistligini yapmış olan Chris Benns; Huge PR, London Calling, Little Black ve Her Styling gibi büyük moda şirketleriyle tanınan ve aynı zamanda London College of Fashion'ın koordinatörlüğünü yapan Bethanie Lunn ve tasarımlarıyla Victoria Beckham, Mariah Carey, Beyonce Knowles, Cat Deeley, Danni Minogue, Sophie Anderton, Natasha Bedingfield ve daha birçok ünlüyü giydirmiş Kal Kaur Rai de davetliler arasında yer aldı. Londra'da yaşayan Türk toplumunun önemli temsilcilerinden BTKD Basınla İlişkiler Sorumlusu Servet Hassan ve eşi Levent Hassan da etkinlikte hazır bulundu.



Dünya podyumlarında koleksiyonlarıyla Türkiye'yi temsil eden en yeni isimlerden olan Osman Özdemir, dünyanın önde gelen moda okullarından London College of Fashion'dan 2005 yılında mezun olduktan sonra Bora Aksu başta olmak üzere bir çok ünlü modacıyla çalıştı ve iki yıldır koleksiyonlarının yer aldığı Londra Moda Haftasının vazgeçilmez isimlerinden oldu.