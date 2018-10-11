Çeyizinden kalan altınları dolandırıcılara kaptırdı

BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR\'in Edremit ilçesinde yaşayan Bedriye Şimşek (75), çeyizinden kalan ve 50 yıldır sakladığı 100 bin TL değerindeki altınlarıyla 7 bin TL\'sini telefon dolandırıcılarına kaptırdı.

Edremit\'te Turhan Bey Mahallesi\'ndeki tek katlı evinde hasta oğlu ile birlikte yaşayan Bedriye Şimşek\'i ev telefonundan arayıp kendilerini polis, hakim ve savcı diye tanıtan kişiler, bankadaki hesabından bir miktar paranın teröristler tarafından alındığını söyledi. Telefondaki kişiler, Şimşek\'e, güvende olması için para ve altınlarını kendilerine vermesini istedi. Bedriye Şimşek karşı çıkınca tutuklanmakla tehdit edildi. Bunun üzerine Şimşek, köstek tabir edilen 2 metre altın zincir, ucunda küçük altın bulunan kelepçe şeklinde 2 bilezik, 2\'si Adana burması olmak üzere toplam 7 bilezik, oğluna ait zincir, 1 bileklik, 1 yüzük ile 7 bin TL\'yi poşete doldurdu.

Bedriye Şimşek tüm gün açık tuttuğu telefonu, kendisine söylenmesi üzerine akşam üzeri kapatır kapatmaz evinin kapısı çaldı. Şimşek, kapıya gelen kişiyi içeri aldı. Durumdan şüphelenen Bedriye Şimşek karşısındaki kişiye bir süre direndikten sonra yere yığılarak kafasını salondaki kanepeye çarptı. Çarpma nedeniyle baygınlık geçiren Şimşek\'e su içiren dolandırıcı, poşetteki altınlarla parayı alarak kaçtı.

Çeyizinden kalan ve 50 yıldır sakladığı 100 bin TL değerindeki altınlarıyla 7 bin TL\'sini dolandırıcılara kaptıran Bedriye Şimşek, durumu polise bildirdi.

\'OĞLUNLA SENİ TUTUKLATACAĞIM\'

Başından geçenleri anlatan Şimşek, altınları vermek istemediğini söylemesi üzerine arayan kişinin sert bir ifade ile telefonu hiç kapatmamasını istediğini aktararak şunları söyledi:

\"Telefondaki kişi bana \'Telefon hep açık kalsın. 5 dakika arayla bana \'Alo\' diyeceksin. Ben söyleyince kapatacaksın\' dedi. Bunun üzerine telefon akşama kadar açık durdu. Kapattırmadı bana telefonu. Daha sonra telefondaki kişi bana, \'Şimdi savcılar gelecek. Adresini verdik. Arabayla gelen kişilere kapıyı açacaksın, içeri girecekler parayı almaya. Paralarını, altınlarını vereceksin. Biz burada milletin malını koruyoruz. Sana biz iyilik yapıyoruz\' dedi. Ben de altınlarımı vermeyeceğimi söyleyince bana hakaret ederek, \'Şimdi polis arabasını gönderiyorum. Oğlunla seni tutuklatarak Balıkesir Cezaevi\'ne göndereceğim\' dedi. Ben bunun üzerine korkudan sersemledim ve yere düşüp başımı koltuğun kenarına vurmuşum. Bu arada arayan kişinin gönderdiği kişi de evde. Ben sersemleyince, hasta olan oğlumdan su isteyerek sözde bana yardım etti. Bu arada altınlarla paranın olduğu torba bende. Bana su içirdikten sonra bardağı oğluma vererek altınları aldı ve kapıdan çıktı gitti.\"

Polisin, dolandırıcıları yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü, soruşturma başlatıldığı öğrenildi.



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