Çeyiz sandığından ceset çıktı

Polis ekipleri, Mersin'de bir iş yerine ait depoda yaptığı aramada çeyiz sandığı içerisinde ceset buldu. Kime ait olduğu belirlenemeyen ceset, morga götürüldü.

Mersin'de depo olarak kullanılan iş yerinde arama yapan polis ekipleri, çeyiz sandığı içerisinde bir kişinin cesedini buldu. Yaklaşık 4 ay önce öldürüldüğü tahmin edilen kişinin, kimliği ve cinsiyeti henüz belirlenemedi.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yürüttükleri bir soruşturma kapsamında merkez Akdeniz ilçesindeki Yeni Mahalle 5330 numaralı Sokaktaki bir iş yerinde inceleme yapmak istedi.

Bu kapsamda depo olarak kullanılan iş yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla açtıkları iş yerinde kötü bir kokuyla karşılaştı. Yapılan incelemede tahtadan yapılmış çeyiz sandığının içerisinde bir kişinin cesedi bulundu.

Olay yerindeki incelemenin ardından içerisinde ceset bulunan çeyiz sandığı, beze sarılarak cenaze aracına konuldu. Ceset, içerisinde bulunduğu sandıkla Mersin Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, yaklaşık 4 ay önce öldürüldüğü tahmin edilen kişinin cinsiyetine ve kimliğine dair bilgiye ulaşılamadı.