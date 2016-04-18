'Çeyiz hesabı' uygulaması yürürlüğe girdi; işte başvuru şartları...

Yürürlüğe giren 'çeyiz hesabı' uygulamasından faydalanmak isteyen evlilik yolundaki gençler, bugünden itibaren ilgili bankalara başvurabilecek.

Çeyiz Hesabı ile Devlet Katkısına İlişkin Yönetmelik Bakanlar Kurulu tarafından imzalanmış ve 16 Aralık 2015'te Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Buna göre, çeyiz hesabı uygulamasıyla gençlerin evlilik hazırlıkları için oluşturdukları birikimlerine yüzde 20'ye varan oranda ve 5 bin Türk lirasına kadar devlet katkısı sağlanacak. Çeyiz hesabı uygulamasından Türk vatandaşı veya mavi kart sahibi, 27 yaşından önce ilk evliliğini yapacak olanlar yararlanabilecek.

Evlenmeye teşvik

Yuva kurmaya hazırlanan gençlere en fazla 5 bin lira destek verecek olan çeyiz hesabı için başvurular bugün başlıyor. 27 yaşını doldurmadan ilk evliliğini yapacak olanlar hesap açabilecek. 18 yaşından küçükler için velileri hesap açtırabilecek.

Evliliğe hazırlık için para biriktirenler devlet desteği almak amacıyla açtıracağı ‘çeyiz hesabı’na başvurular bugün başlıyor. Hükümetin seçim vaatleri arasında yer alan çeyiz hesabından yararlanmak isteyen gençlerin en geç 24 yaşına kadar çeyiz hesabı açtırması gerekiyor. Çünkü destekten yararlanmak için hesabı açtıranların 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapması ve evlilik tarihinden önce en az 3 yıl boyunca açılacak hesaba düzenli ödeme yapması gerekiyor. Devlet katkısı, evlilik tarihindeki birikim tutarının yüzde 20’sini ve azami 5 bin TL’yi geçmeyecek.

18 yaş altı izin alacak

Çeyiz Hesabı ile Devlet Katkısına İlişkin Yönetmelik Bakanlar Kurulu tarafından imzalanmış ve 16 Aralık 2015’te Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Uygulamadan Türk vatandaşı veya mavi kart sahibi, 27 yaşından önce ilk evliliğini yapacak olanlar yararlanabilecek. Uygulamadan yararlanmak için nüfus cüzdanıyla yurt içindeki tüm bankalara TL cinsinden mevduat hesabı veya katılım fonu hesabı açtırmak gerekiyor. 18 yaşından küçükler için veli ya da vasisi hesap açtırabilecek.

Sadece bir adet çeyiz hesabı olacak. Ortak hesaplar bu kapsamda değerlendirilmeyecek ve çeyiz hesabı bankalar arasında taşınamayacak. Çeyiz hesabı TL cinsinden açılacak. Ayrıca çeyiz hesabıyla ilgili yıla ait birikmiş faiz tutarı, hesabın yıl dönümlerinde anaparaya ilave edilecek.

En fazla 5 bin TL

Uygulamaya kapsamında evlilik tarihinden önce en az üç yıl boyunca, aylık en az 100, en fazla 1.000 TL yatırmak gerekiyor. Ödemeler üç ayda bir en az 300 en fazla 3 bin TL’lik dilimler halinde de yapılabilecek. 3-4 yıl arasında yapılan ödeme tutarının devlet katkısı 4 bin TL’yi aşmamak koşuluyla yüzde 10’u kadar, 4-5 yıl arasında yapılan ödeme tutarının devlet katkısı 4 bin 500 TL’yi aşmamak koşuluyla yüzde 15’i kadar, 5 yıl veya daha uzun süre yapılan ödeme tutarının devlet katkısı 5 bin TL’yi aşmamak koşuluyla yüzde 20’si kadar katkı alınabilecek.

Üç ay aksatana katkı yok

Ödemelerin düzenli olması büyük önem taşıyor. Aylık ödeme tercih edilecekse, çeyiz hesabı açtırılan tarihten itibaren 12 aylık süre içinde üçten fazla ödemenin aksatılması, üç ayda bir ödeme tercih edilecekse bir dönemde birden fazla ödemenin aksatılması, bir dönem içinde çeyiz hesabından ikiden fazla kez para çekilmesi, çekilen para sonrasında hesapta kalan tutarın yatırılması gereken en az tutarın altında kalması durumlarında hesaba devlet katkısı ödenmeyecek.

İlk ödeme 2019’da

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanacak olan çeyiz hesaplarına eklenen devlet katkısı, hesabın bulunduğu banka aracılığıyla ödenecek. Çeyiz hesabından yararlanmak isteyen kişinin evlilik tarihinden önce asgari 3 yıl boyunca açılacak hesaba düzenli ödeme yapması gerekiyor. Buna göre, para 3 yıl hesapta kaldıktan sonra devlet katkısı yatırılacak. Bu da, 2019 yılını işaret ediyor.

Evlilikten sonra hesaba yatacak Evlilik tarihinden itibaren 6 ay içinde, evlilik cüzdanı ve ilk evlilik olduğuna dair nüfus müdürlüğünden alınacak belge ile bankaya başvurulması durumunda, en geç iki ay içinde hesabın bulunduğu bankadan para alınabilecek.