Ceyhun Kazancı: Önder Karaveli dertten hasta oldu

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Önder Karaveli'nin teknik direktörlük döneminde zorlandığını ve hasta olduğunu açıkladı. Kazancı, Sörloth transferinin de öncelikleri olduğunu belirtti.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yerine göreve gelen Önder Karaveli beklentilerin altında kalınca görevden alındı. Karaveli'nin yerine Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael ile sözleşme imzalandı.

Fanatik gazetesinden Orhan Yıldırım'a konuşan sportif direktör Ceyhun Kazancı, Önder Karaveli'ye dair açıklamalarda bulundu. Kazancı 47 yaşındaki çalıştırıcının hastalandığını ve 7-8 kilo verdiğini söyledi.

Ceyhun Kazancı, "Sergen hocanın ayrılığı sonrası başkanımıza Önder Karaveli'nin görevi devralmasını ben söyledim. Kendisi de uygun görüp görev verdi. Sonrasında yük ağır geldi. Dertten hasta olup, 8-9 kilo verdi. Bırakmak istediğini çok önceden bana söyledi. Her şeye rağmen puan ortalaması; Sergen hocada 1.3, Önder hocada 1.7 oldu. Çok kötü puanlar kaybetmemize rağmen hem de. Malatya, Başakşehir, Adana, Hatay maçları gibi" dedi.

Sonuna kadar Sörloth

La Liga ekibi Real Sociedad’da kiralık olarak forma giyen Leipzig’in Norveçli golcüsü Alexander Sörloth’un transfer hedefleri arasında yer almasıyla ilgili de konuşan Kazancı, "Leipzig, net bir şekilde futbolcusunu sadece satılık olarak verebileceklerini resmi olarak bize bildirdi. Kiraya verseler çoktan bu transferi bitirmiş olurduk. Kendisi ile 5-6 aydan beri sürekli konuşuyorum. Türkiye’ye dönmeye ve İstanbul’da oynamaya çok istekli. İspanya’daki satın alma opsiyonu 18 milyon Euro. Nasıl olacak, şu an kestirmek gerçekten güç. Sonuna kadar üstünde olacağımız bir isim. Önceliğimiz." yorumunu yaptı.