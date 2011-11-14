Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü’ne katılma koşulları açıklandı

T24 - Her yıl düzenlenen Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü’ne katılım koşulları açıklandı. Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü’nü 2011’de “Melez Zamanlar” adlı kitabıyla Ferruh Tunç ödüle değer görülmüştü.





Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü’ne Katılma koşulları şöyle:

- Ödüle aday olan yapıtlarda Ceyhun Atuf Kansu’nun şiir anlayışı göz önüne alınarak, çağdaş bir dünya görüşü ve dil bilinci temel ölçüt olacaktır.

- 1 Şubat 2011 – 1 Şubat 2012 tarihleri arasında yayımlanan bütün şiir kitapları ödüle katılabilir. Ayrıca, Ödül Yazmanlığı, bu kitaplar arasından, çeşitli nedenlerle katılamayan kimi yapıtları da, ödüle aday olarak gösterebilir.

- Çeşitli nedenlerle kitap halinde basılmamış, ancak kitap bütünlüğü taşıyan şiirlerle de ödüle aday olunabilir.

- Seçici kurul; Adnan Binyazar, Müslim Çelik, Refik Durbaş, Şükrü Erbaş, Bahar Gökler (ailesi adına), Emin Özdemir, Sevgi Özel’den oluşmaktadır.

- Ödül kazanan yapıt, Ceyhun Atuf Kansu’nun ölüm yıldönümü olan 17 Mart 2012 tarihinde açıklanacaktır.

- Ödüle son katılma ve aday gösterilme tarihi 1 Şubat 2012’dir.

- Ödül, tek bir şiir yapıtına (kitap ya da kitap bütünlüğü taşıyan şiirlere) verilecektir.

- 2012 yılı için ödülün parasal tutarı 500 Türk Lirası’dır.

- Ödüle aday olacak yapıtlar, şairin adı, açık adresi ve kısa yaşam öyküsüyle birlikte 7 adet kitap ya da 7 kopya dosyayla (Işık Kansu, Ahmet Rasim Sok. No: 14 Çankaya/ANKARA) adresine gönderilecektir.

- Ödüle katılan yapıtlar, sahiplerine geri gönderilmeyecektir.

Daha önce ödül alanlar

1986 yılında konulan Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü'nü, ilk olarak 1993 yılında Sivas'ta yitirdiğimiz Behçet Aysan “Eylül'' yapıtıyla kazanmıştı. Ardından, sırasıyla;

1987'de Şükrü Erbaş, “Yolculuk'',

1988'de Emirhan Oğuz, “Ateş Hırsızları Söylencesi'',

1989'da Müslim Çelik, “Peryavşan'',

1990'da Salih Bolat, “Karşılaşma'',

1991'de Ahmet Ada, “Aşk Her Yerde'',

1992'de Hüseyin Yurttaş, “Kod Adı Mansur'',

1993'te Hidayet Karakuş, “Sesini Bana Bırak'',

1994'te Abdülkadir Budak, “İmzası Gül'',

1995’te Ali Cengizkan'a “Sürek Avında Dünya'',

1996'da Gültekin Emre “Taşı Sula'',

1997'de Oya Uysal, “Uçuruma Düşen Nehir'',

1998'de Ahmet Uysal “Suyla Sınanmış Şiirler'',

1999'da Hicri İzgören “Suç Duyurusu'',

2000'de Hüseyin Peker “Yer Bezinden Bir Köle'' ,

2001'de Arif Berberoğlu “Ateşin Düştüğü Yer'',

2002’de Ahmet Özer “Sözümüz Vardı”,

2003’te Turgay Fişekçi “Kumral Gökkuşağı”,

2004’te Aydın Hatipoğlu “Yalnız Karanfil Sokağı”,

2005’te Hüseyin Atabaş “Yorgun Denge”,

2006'da Çiğdem Sezer “Dünya Tutulması”,

2007’de Cengiz Bektaş “Dün Bugün”,

2008’de İlyas Tunç “Sesler, İncelikler”,

2009'da Süreyya Berfe “Çıkrık”,

2010'da “Adalar Kitabı” adlı dosyasıyla Aydın Şimşek,

2011'de “Melez Zamanlar” adlı kitabıyla Ferruh Tunç ödüle değer görüldü.