Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü'leri belli oldu

T24 - Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü, bu yıl “Adalar Kitabı” adlı dosyasıyla Aydın Şimşek’in oldu.





Adnan Binyazar, Müslim Çelik, Refik Durbaş, Şükrü Erbaş, Bahar Gökler, Emin Özdemir ve Sevgi Özel’den oluşan Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü seçici kurulu, aday olan 71 yapıt arasından Şimşek’in yapıtını oy çokluğu ile ödüle değer gördü.



Ödülü kazanan Aydın Şimşek, 1980’den bu yana bir çok sanat ve yazın dergisinde şiir, deneme ve eleştiriler yayımladı. Deliler Teknesi ve Öykü Teknesi adlı dergileri de çıkaran Aydın Şimşek, Osman Gazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nde dersler veriyor. Şimşek’in yayımlanmış şiir kitapları arasında Ertelenmiş Buluşma, Arınmış ve Ölümsüz (İHD Şiir Ödülü), Ayrılıklar İmgedir (Ali Rıza Ertan Şiir Ödülü), Aşk Ayrılığı da Bilir (Ses Şiir Ödülü), Susmalar Kitabı (Behçet Aysan Şiir Ödülü), Sesler Kitabı bulunuyor.



Aydın Şimşek ödülünü 18 Mart Perşembe günü saat 18.00’de Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleştirilecek törende alacak. Dil Derneği ile Kansu’nun ailesinin birlikte düzenledikleri törende, Ceyhun Atuf Kansu’nun kızı Prof. Dr. Bahar Gökler, “Bağlanma Örüntülerinin Kimlik Gelişimi Üzerine Etkisi: Ulusal Kimlik” başlıklı bir konferans sunacak. Nermin Küçükceylan’ın sunacağı törende, dilci-yazar Emin Özdemir’in Ceyhun Atuf Kansu’ya yazdığı bir mektup da okunacak.









