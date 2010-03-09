Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü töreni

T24 - Şair ve doktor Ceyhun Atuf Kansu’nun anısına her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü”, 18 Mart’ta, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleştirilecek törenle sahibine verilecek.



Şair ve doktor Ceyhan Atuf Kansu'nun anısına düzenlenecek olan "Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü"nü Nermin Küçükceylan sunacak. Dilci-yazar Emin Özdemir’in Ceyhun Atuf Kansu’ya yazdığı bir mektup da okunacak. Kansu ödülünü kazanacak olan ozan ile yapıtının önümüzdeki günlerde açıklanacağı bildirildi.



Dil Derneği ile Kansu’nun ailesinin birlikte düzenledikleri törende, Ceyhun Atuf Kansu’nun kızı Prof. Dr. Bahar Gökler, “Bağlanma Örüntülerinin Kimlik Gelişimi Üzerine Etkisi: Ulusal Kimlik” başlıklı bir konferans sunacak.





Ceyhun Atuf Kansu kimdir?



7 Aralık 1919 günü Bostancı'da dünyaya geldi. Babası, uzun yıllar Erzurum milletvekili olarak mecliste görev alan siyasetçi ve eğitimci Nafi Atuf Kansu, annesi eğitimci Müfdale Hanım'dır.



Küçük yaşta annesini kaybetti. Babasıyla birlikte 1921'de Ankara'ya gitti. 1938 yılında Ankara Gazi Lisesi'ni bitirdi. İlk şiirini okul dergisinde yayımladı.



1938 - 1944 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp öğrenimi gördü. Tıp öğrenimi sırasında doğa, çocuk, yurt sevgisini işlediği ilk şiir kitaplarını yayımladı (Bir Çocuk Bahçesi'nde, Bağbozumu Sofrası). Bu okuldan mezun olduktan sonra Ankara Numune Hastanesi’nde çocuk hastalıkları alanıda yaptı. Bir yandan da Altındağ mahallesi'nde açtığı bir poliklinikte gecekondu mahallesi çocuklarına sağlık hizmeti götürmeye çalıştı. Çocuklar Gemisi adlı kitabını yayımladı.



Kendi isteğiyle gittği Turhal'da 11 yıl çalıştı. Bir yandan Turhal Şeker Fabrikası'nın çocuk doktoru olarak çalışırken, diğer yandan şiir kitapları yayımlamayı sürdürdü (Yanık Hava, Haziran Defteri ve Yurdumdan).

1959 yılından itibaren Ankara'da Ankara Şeker Fabrikası ile Şeker Şirketi Genel Müdürlüğü 'nde doktorluğu sürdürdü. Bu dönemde Ankara Radyosu'nda yaptığı Kurtuluş Savaşı, Mustafa Kemal ve dil konuları üzerine konuşmalarıyla tanındı. Bağımsızlık Gülü kitabıyla 1965-1966 Yeditepe Şiir Armağanı'nı, Sakarya Meydan Savaşı kitabıyla 1970-1971 Behçet Kemal Çağlar Ödülü'nü aldı.



Etimesgut Şeker Fabrikası'nda çocuk doktorluğu görevinde iken kalp yetmezliği sonucu yaşamını yitirdi. 17 Mart 1978 günü Ankara'da toprağa verildi.



İlk şiiri lise öğrencisiyken arkadaşlarıyla birlikte çıkardığı Filiz adlı okul dergisinde 1938'de yayımlandı. Ardından şiirleri İnkılapçı Gençlik, Ülkü, Yücel, Millet, İstanbul gibi dergilerde yer buldu. Olgunlaşmış bir şiirle kuşağının önde gelen temsilcileri arasında yerini aldı. Bu dönemdeki şiirlerinde toplumsal sorunlara ağırlık verdi. Halk dilinden, halk söyleyişlerinden geniş biçimde yararlanarak, halkın özlemlerini, sevinçlerini, acılarını ve yaşama savaşımını coşkulu bir söyleyişle dile getirdi. Şiirlerinin kaynağını hoşgörü, insanlık sevgisi, ulusal bağımsızlık ve doğa oluşturdu. "Çocuk" dergisinde masalları, Vakit ve Ulus gazeteleri ile Varlık ve Seçilmiş Hikayeler dergilerinde öyküleri de yayınlandı. 1986'dan başlayarak adına bir şiir ödülü kondu.





Kitapları



Bir Çocuk Bahçesinde (1941)

Bağbozumu Sofrası (1944)

Çocuklar Gemisi (1946)

Yanık Hava (1951)

Haziran Defteri (1955)

Yurdumdan (1960)

Bağımsızlık Gülü (1965)

Sakarya Meydan Savaşı (1970)

Buğday, Kadın, Gül ve Gökyüzü (1970)

Tüm Şiirleri (iki cilt ölümünden sonra, 1978)





Fıkraları



Devrimcinin Takvimi (1962)

Ya Bağımsızlık Ya Ölüm (1964)

Köy Öğretmenine Mektuplar (1964)

Tonguç'un Kitapları(1965)

Atatürkçü Olmak (1966)

Atatürk ve Kurtuluş Savaşı (1969)

Balım Kız Dalım Oğul (1971)

Halk Önderi Atatürk (1972)

Cumhuriyet Ağacı (1973)

Sevgi Elması (1972)





Hekimlikle İlgili Kitapları



Turhal Dolaylarında Çocuk Bakımı(1954)

Anneler Soruyorlar (1959)

Kasabalar ve Köylerde Çocuk Bakımı (1961)



Çocuk Kitapları



İyi İnsan Mehmet Ali

Üvey Ana

Cumhuriyet Bayrağı Altında (1973)







