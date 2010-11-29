Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü katılım koşulları açıklandı

T24 - Edebiyat dünyasında saygın bir yeri olan Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü, 1986’dan beri her yıl düzenleniyor. Ödüle aday olan yapıtlarda Kansu’nun şiir anlayışı göz önüne alınarak, çağdaş bir dünya görüşü ve dil bilinci temel ölçüt olarak alınmaktadır.



Her yıl düzenlenen Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü’ne, 2011 yılı için katılma koşulları şöyle:





- Ödüle aday olan yapıtlarda Ceyhun Atuf Kansu’nun şiir anlayışı göz önüne alınarak, çağdaş bir dünya görüşü ve dil bilinci temel ölçüt olacaktır.





- 1 Şubat 2010 – 1 Şubat 2011 tarihleri arasında yayımlanan bütün şiir kitapları ödüle katılabilir. Ayrıca, Ödül Yazmanlığı, bu kitaplar arasından, çeşitli nedenlerle katılamayan kimi yapıtları da, ödüle aday olarak gösterebilir.





- Çeşitli nedenlerle kitap halinde basılmamış, ancak kitap bütünlüğü taşıyan şiirlerle de ödüle aday olunabilir.





- Seçici kurul; Adnan Binyazar, Müslim Çelik, Refik Durbaş, Şükrü Erbaş, Bahar Gökler (ailesi adına), Emin Özdemir, Sevgi Özel’den oluşmaktadır.





- Ödül kazanan yapıt, Ceyhun Atuf Kansu’nun ölüm yıldönümü olan 17 Mart 2011 tarihinde açıklanacaktır.





- Ödüle son katılma ve aday gösterilme tarihi 1 Şubat 2011’dir.





- Ödül, tek bir şiir yapıtına (kitap ya da kitap bütünlüğü taşıyan şiirlere) verilecektir.





- 2011 yılı için ödülün parasal tutarı 500 Türk Lirası’dır.





- Ödüle aday olacak yapıtlar, şairin adı, açık adresi ve kısa yaşam öyküsüyle birlikte 7 adet kitap ya da 7 kopya dosyayla (Işık Kansu, Ahmet Rasim Sok. No: 14 Çankaya/ANKARA) adresine gönderilecektir.





- Ödüle katılan yapıtlar, sahiplerine geri gönderilmeyecektir.







Önceki yıllarda Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü'nü kazananlar:



2008 "Sesler, İncelikler" adlı dosyası ile İlyas Tunç

2007 "Dün Bugün" adlı kitabı ile Cengiz Bektaş

2006 "Dünya Tutulması" adlı kitabı ile Çiğdem Sezer

2005 "Yorgun Denge" adlı kitabı ile Hüseyin Atabaş

2004 "Yalnız Karanfil Sokağı" adlı kitabı ile Aydın Hatipoğlu

2003 "Kumral Gökkuşağı" adlı kitabı ile Turgay Fişekçi

2002 "Sözümüz Vardı" adlı kitabı ile Ahmet Özer

2001 "Ateşin Düştüğü Yer" adlı kitabı ile Arif Berberoğlu

2000 "Yer Bezinden Bir Köle" adlı dosyasıyla Hüseyin Peker

1999 "Suç Duyurusu" adlı kitabı ile A. Hicri İzgören

1998 "Suyla Sınanmış Şiirler" adlı kitabı ile Ahmet Uysal

1997 "Uçuruma Düşen Nehir" adlı kitabı ile Oya Uysal

1996 "Taşı Sula" adlı kitabı ile Gültekin Emre

1995 "Sürek Avında Dünya" adlı kitabı ile Ali Cengizkan

1994 "İmzası Gül" adlı kitabı ile Abdülkadir Budak

1993 "Sesini Bana Bırak" adlı kitabı ile Hidayet Karakuş

1992 "Kod Adı Mansur" adlı kitabı ile Hüseyin Yurttaş

1991 "Aşk Her Yerde" adlı kitabı ile Ahmet Ada

1990 "Karşılaşma" adlı kitabı ile Salih Bolat

1989 "Peryavşan" adlı kitabı ile Müslim Çelik

1988 "Eylül" adlı kitabı ile Behçet Aysan

1987 "Yolculuk" adlı kitabı ile Şükrü Erbaş

1986 "Eylül" adlı kitabı ile Behçet Aysan





