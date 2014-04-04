Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü, 11 Nisan'da sahibini bulacak

Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü’nü “Çayırı Sayıklamak” adlı kitabıyla Cevahir Bedel kazandı. Bedel’e ödülünün verileceği tören 11 Nisan Cuma günü Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde saat 18.30’da yapılacak.

Tiyatro sanatçısı Murat Atak’ın sunacağı tören, geleneksel olarak yazar Emin Özdemir’in Kansu’ya yazdığı mektupla başlayacak. Cevahir Bedel’e ödülünün sunulmasının ardından Bahar Gökler ve Özlem Akarken, Ceyhun Atuf Kansu’nin evrensel temaları işlediği şiirlerinden örnekler okuyacaklar.

Şiir severler için Kansu Ekin Tanca (trombon), Berkay Yılmaz (trompet) ve Şölen Doğdu’nun (korno), F. Poulenc’in “Trombon, trompet ve korno için sonat”ını seslendirecekleri bir dinleti de gerçekleşecek.