T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü, 11 Nisan'da sahibini bulacak

Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü töreni, 11 Nisan Cuma günü yapılacak

04 Nisan 2014 23:27

Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü’nü “Çayırı Sayıklamak” adlı kitabıyla Cevahir Bedel kazandı. Bedel’e ödülünün verileceği tören 11 Nisan Cuma günü Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde saat 18.30’da yapılacak.

Tiyatro sanatçısı Murat Atak’ın sunacağı tören, geleneksel olarak yazar Emin Özdemir’in Kansu’ya yazdığı mektupla başlayacak. Cevahir Bedel’e ödülünün sunulmasının ardından Bahar Gökler ve Özlem Akarken, Ceyhun Atuf Kansu’nin evrensel temaları işlediği şiirlerinden örnekler okuyacaklar.

Şiir severler için Kansu Ekin Tanca (trombon), Berkay Yılmaz (trompet) ve Şölen Doğdu’nun (korno), F. Poulenc’in “Trombon, trompet ve korno için sonat”ını seslendirecekleri bir dinleti de gerçekleşecek.

ETİKETLER

ceyhun atuf kansuşiir ödülüCevahir BedelPoulencankaraçankaya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Tahran'dan havalanan Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağı düştü: 176 ölü...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24