Ceyhan'da silahlı kavga: 5 ölü, 7 yaralı

Adana'nın Ceyhan İlçesi'ne bağlı Kösreli Beldesi'nde arazi anlaşmazlığı yüzünden 2 aile arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, 5 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Olay bugün saat 16.00 sıralarında, Ceyhan'a bağlı Kösreli Beldesi ile Azizli Köyü'ndeki bir tarlada meydana geldi. Kösreli'de oturan ve yıllardır aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Mazı ve Tan ailelerinin fertleri arasında aynı gerekçeyle yine tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede ailelerin diğer fertlerinin de katılmasıyla silahlı kavgaya dönüştü. Tarlada onlarca kişi tabanca ve tüfeklerle birbirlerine ateş açtı.

Jandarma ve köylülerin müdahale ettiği çatışmada Yunus Yılmaz, İsmail Kan, İlker Mazı ve Mehmet Tan olay yerinde yaşamlarını yitirirken, Mahmut Mazı, Ahmet Çetin, Hasan Taşyürek, Nafi Tan, Uğur Mazı, Ufuk Mazı ile kimliği saptanamayan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, götürüldükleri Ceyhan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Jandarma, ikinci bir olayın meydana gelmemesi için Kösreli Beldesi ve Azizli Köyü'nde geniş güvenlik önlemi alarak soruşturma başlatıldı.

'AKP'li meclis üyesi kurtarılamadı'

Çatışmada ağır yaralanan AK Partili İl Genel Meclis üyesi Mahmut Mazı da Ceyhan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere karşın yaşamını yitirdi. Böylece olayda ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. 7 yaralının ise Ceyhan ve Osmaniye Devlet hastanelerindeki tedavileri sürüyor.

'3 dönümlük arazi kavgası'

Olayın AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Mahmut Mazı ile birlikte ölen Azizli Köyü eski muhtarı İsmail Tan arasındaki 3 dönümlük arazi anlaşmazlığı yüzünden çıktığı iddia edildi. Her iki ailenin kendi arazisinin ortasında kalan 3 dönümlük tarlanın kendilerine ait olduğunu iddia ettiği öğrenildi.

İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Murat Koç da Azizli Köyü'ne giderek Mazı ve Tan ailelerinin ileri gelenleriyle görüşerek olayın daha fazla büyümesinin önlenmesini istedi. Ayrıca köyde jandarma özel hareket timleri de geniş güvenlik önlemi aldı.