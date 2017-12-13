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Ceyhan'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA) - ADANA'nın Ceyhan ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı

13 Aralık 2017 19:37

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA) - ADANA\'nın Ceyhan ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında D-400 karayolu Günyazı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Osmaniye\'den Ceyhan yönüne giden Bilal Asil (55) yönetimindeki 80 DV 378 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlanarak beton elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü Bilal Asil ağır ağır yaralanırken, araçta sıkışan eşi Döne Asil (52) ise yaşamını yitirdi. 
Yaralı Bilal Asil, ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı, sıkıştığı yerden çıkarılan Döne Asil\'in cesedi de aynı hastanenin morguna kondu.

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