Ceyhan'da kardeşlere silahlı saldırı: 1 ölü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde tabancayla vurulan iki kardeşten biri öldü, diğeri ağır yaralandı.



Bota Mahallesi Rıfat Çetinsoy Caddesinde oturan Adnan Esen (31) ve Yunus Esen'e (33) evlerinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi yada kişilerce tabancayla ateş edildi.



Vücuduna iki kurşun isabet eden Adnan Esen, kaldırıldığı Adana Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.



Adana Numune Hastanesine kaldırılan Yunus Esen'in de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Olayın "kan davası" nedeniyle gerçekleştiği ileri sürüldü.

