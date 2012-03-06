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Ekonomi

Ceyhan'a 2.3 kilometrelik 'süper' iskele yapılacak

İskenderun Körfezi'nde Akdeniz'in en büyük petrol depolama tesisine sahip olan Delta, yeni yatırımına start verdi

06 Mart 2012 17:47

 

T24 - Delta Petrol, Fransız ortağı Rubis'le büyük tonajlı gemilerin yanaşabileceği iskele yatırımına başladı. 2300 metre uzunluğundaki iskele tamamlandığında Atlantik ötesi ve Uzakdoğu ülkelerinden Türkiye'ye petrol ve petrol ürünü gelebilecek.
 
İskenderun Körfezi'nde Akdeniz'in en büyük petrol depolama tesisine sahip olan Delta, yeni yatırımına start verdi.

cnbc-e'den Burcu Göksüzoğlu'nun haberine göre; şirket geçtiğimiz pazartesi günü Fransız ortağı Rubis'le iskele yatırımına başladı.

2300 metre uzunluğundaki iskele büyük tonajlı gemilere hizmet edecek. Bölyece Akdeniz'in ilk özel 'süper' tanker iskelesi Ceyhan'da kurulacak.

CNBC-e'ye konuşan Delta Petrol Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Habbab, "Dünyada böyle bir kapasite mamuller için Rotterdam'da var. Akdeniz'de bugün en büyük gemiler 80-85 bin ton alıyor. Biz 165 bin ton alacağız. Hem yükleyeceğiz, hem boşşaltacağız" dedi.

Ceyhan, bu yatırımla Atlantik ötesi ülkeler arasında ham petrol ve petrol mamulu ticaretinin merkezi olacak. Habbab Rusya'dan malı toplayıp Singapur'a ve Çin'e gönderebileceklerini kaydetti.

80 milyon dolara mal olacak iskele 2-2.5 yılda bitecek. Delta-Rubis ortaklığı depoloma kapasitesini de 650 bin tondan 1 milyon tona çıkaracak.

 

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