Ceyhan Mumcu: Cumhuriyet'te cemaat hakimiyeti var

Faili meçhul suikasta kurban giden Cumhuriyet yazarı Uğur Mumcu’nun ağabeyi avukat Ceyhan Mumcu, "Ben Cumhuriyet’i okumuyorum ama Nazlı Ilıcak çok beğeniyor. Nazlı Ilıcak, Cumhuriyet Gazetesi’ni çok beğeniyorsa, bütün okurları bunu iyi değerlendirmeli ve buna dikkat etmeli. Cumhuriyet okurları, Nazlı Hanımın beğendiği Cumhuriyet’i mi yoksa Uğur Mumcu’nun Cumhuriyeti’ni mi istiyor?" diye sordu. Ceyhan Mumcu, "Nazlı Ilıcak, Cumhuriyet gazetesini neden beğeniyor? Cemaatin medyasına el konduğu için ve Cumhuriyet’e de cemaat hakim olduğu için Nazlı Ilıcak beğeniyor" diye konuştu.

Yeni Akit'ten Mehmet Özmen'e konuşan Ceyhan Mumcu, "Dink cinayetinde de Gezi’de de cemaatin parmağı var. Gezi’de ortamın gerilmesini ve sertleşmesini sağladılar. Gezi olayları bence doğru bir şeydi ve CHP buradaki şansını kaçırdı. CHP sürekli zik zak çizerek, siyasi hayatını sürdürmeye çalışıyor. Şule Perinçek’in çok güzel bir sözü var; ‘Geliyormuş gibi yapıyorlar gelmiyorlar, gelmiyormuş gibi yapıyorlar ama geliyorlar" dedi.

Yeni Akit'in bugünkü (9 Şubat 2016) nüshasında yayımlanan söyleşi şöyle:

Kılıçdaroğlu’nun CHP’sinde ülke yararına bir değişim görüyor musunuz?

- Hayır görmüyorum. İnönü’nün çok güzel bir lafı vardır. Ben o lafı çok severim. Cevdet Sunay’ın görev süresini uzatmak istiyorlar, “niye” diyor İnönü, “efendim krizi çözmek için” diyorlar. Dünkü marifeti neyse bugünden sonraki faaliyeti de o olacaktır. Yani Kemal Kılıçdaroğlu artık mevcudu koruyacaktır. Yani şimdiki gibi bir sonuca gidecektir. CHP’liler razıysa Kemal Kılıçdaroğlu’yla devam etsinler. Ama Kılıçdaroğlu’nun oy artırma potansiyelinin olmadığı 2 kere 2 eşittir 4 kadar kesinleşmiştir. CHP’liler kendi çözümlerini kendileri bulsunlar. CHP’nin iktidar olma gibi bir derdi de yok, vizyonu da yok. Bölünmeyelim diyor ama aslında en çok bölünen sol.

Şimdi CHP ben Atatürk’ün partisiyim diyor değil mi? Atatürk’e dost mu düşman mı? Önce samimiyet. Bir kere Türk solu çeşitli şeylerden bir çıkar karşılığı olmadan tek bir fikir söyleyemiyor. Ortak bir değerde birleşemiyor. Bir de bölünmeyelim diyor. CHP, ‘bölünmeyelim’ derken bölünmemeye inandıramıyor.

Solda bir lider sorunu mu var?

- Lider sorunu var, ideoloji sorunu da var, kadro sorunu da var. Çıkardığı adaylara bakın. Sol anti emperyalisttir, değil mi? Sen Şafak Pavey’in Amerikan madalyasını göğsünde taşı, sonra ben solcuyum de. Olacak iş mi?

Solun iktidara gelme şansını var mı?

- Solun iktidara gelme şansını katiyen göremiyorum. Solun samimiyetsizliği ortadan kalkmadıkça iktidar olma şansı yok. Solun ve muhalefetin AKP’den şikayeti bir tek Tayyip Erdoğan mı yani? Ürettikleri siyasete bakın.

Sosyal medya üzerinden Nazlı Ilıcak’ı eleştirdiniz. Neden eleştirme gereği duydunuz?

- Tarih boyunca bakıldığında Cumhuriyet Gazetesi’nin ve Uğur Mumcu’nun sürekli mücadelesi olmuştur. Ilıcak, Mumcu’yu ‘cuntacı’, Cumhuriyet’i ise ‘darbe sözcüsü’ diye suçlamıştır. Cumhuriyet Gazetesi, önemli siyasal kırılmalar yaşadı. Ben kardeşimin yazdığı Cumhuriyet’i şimdi okumuyorum. Cumhuriyet Gazetesi çünkü bana hitap etmiyor. Ben Cumhuriyet’i okumuyorum ama Nazlı Ilıcak Cumhuriyet Gazetesi’ni çok beğeniyor. Nazlı Ilıcak, Cumhuriyet Gazetesi’ni çok beğeniyorsa, bütün okurları bunu iyi değerlendirmeli ve buna dikkat etmeli. Cumhuriyet okurları, Nazlı Hanımın beğendiği Cumhuriyet’i mi yoksa Uğur Mumcu’nun Cumhuriyeti’ni mi istiyor? Nazlı Ilıcak, Cumhuriyet Gazetesi’ni neden beğeniyor? Cemaatin medyasına el konduğu için ve Cumhuriyet’e de cemaat hakim olduğu olduğu için Nazlı Ilıcak beğeniyor. Cemaat; Atatürk’ü, Fetullah Gülen; Atatürk’ü ve Cumhuriyet Gazetesi’ni normal şartlarda çok mu sever?

Biraz önce Cumhuriyet Gazetesi’ni okumadığınızı söylediniz. Oysa solun yıllardır temsilcisi olan bir gazete.

- Cumhuriyet Gazetesi, bana hitap etmiyor. Neden hitap etmiyor? Ben HDP’nin meclise girmesine de mecliste olmasına da karşıyım. Uğur’un oğlu, Emre Kongar ‘HDP’ye oy verin’ diyor. HDP’ye oy vermek şehidimizin, gazimizin bunca çekilen çilelere ikramiye vermek gibi geliyor. HDP’ye oy veren ben çok arkadaşlarımla tartıştım. ‘İşte ben CHP’ye oy vereceğim eşim HDP’ye oy verecek‘ dediler. Niye? ‘Efendim Tayyip Erdoğan’dan öyle kurtuluruz. Onlar grup olursa, Tayyip Erdoğan diktatör olmaz.’ Ne oldu şimdi? Tayyip Erdoğan’dan kurtuldular mı? Ne kadar yanlış bir fikre toplumu sürüklüyorlar. ‘İnadına barış’ diyorsun, insanları Ankara’ya döktürüyorsun ve ardından insanları öldürtüyorsun. Halk TV’de Ayşenur Hanım, ‘Oraya gitmeyen kadın ölsün genç ölsün. Aman barış, inadına barış, yandım barış’ dedi. Gitti ve 102 kişi öldü.

Hrant Dink’in ölümü ve Gezi Parkı’nda ölenlerin sorumlusu olarak cemaati mi görüyorsunuz?

- Dink cinayetinde de Gezi’de de cemaatin parmağı var. Gezi’de ortamın gerilmesini ve sertleşmesini sağladılar. Gezi olayları bence doğru bir şeydi ve CHP buradaki şansını kaçırdı. CHP sürekli zik zak çizerek, siyasi hayatını sürdürmeye çalışıyor. Şule Perinçek’in çok güzel bir sözü var; ‘Geliyormuş gibi yapıyorlar gelmiyorlar, gelmiyormuş gibi yapıyorlar ama geliyorlar.’

Fetullah Gülen’in, Parelel Yapı’nın Uğur Mumcu suikastın da bir rolü var mı? Yok mu?

- Biz o zamanlar cemaatin sadece okullarla, dershane işleriyle uğraşıyor biliyorduk fakat öyle değilmiş. O zamanlar solcu olup, laik olup cemaatin iyi işler yaptığını söyleyenler vardı. Sahur operasyonlarından serbest bırakılan bir başkomiser, “Biz Selam Tevhid’le uğraşıyoruz ama Uğur Mumcu’nun abisi bize sahip çıkmıyor. Neden bize sahip çıkmıyor? Bundan sonra onun ‘kardeşimin katili nerede?’ deme hakkı yok” diyerek beni suçladı. Sahur operasyonu zamanı Ankara kulübüne gittim ve hukuk öğrencisi bir kızı Zaman Gazetesi’nden bana göndermişlerdi. Bu kız bana aynı başkomiserin eleştirisi gibi sorular yöneltiyordu. Cemaat bana yönelik, ‘Mahmut Tanal bize yardıma geliyor ama Uğur Mumcu’nun abisi bize yapılan şeyi onaylar gibi bir tavırda’ diyerek eleştiriyordu.

Demirel’in avukatlığını yapma gereğinde niye bulundunuz?

- Benim öyle bir hevesim ve hedefim yoktu. Kendisi Gazeteciler Cemiyeti aracılığıyla beni buldu. Tansu Çiller davası.. O zamana kadar cumhurbaşkanı iyice ulusalcı bir tavırda. Benim Süleyman Demirel’in avukatlığını aldığım zaman pek ideolojik şeyimiz kalmadı. Mesela Süleyman Demirel, İşçi Partisi’nin Anıtkabir protokolüne girmesi emrini verdi. Ermeni meselesini muazzam destekledi ve Doğu Perinçek’e de muazzam destek verdi. Akit, bu cümleyi koyabilir mi? Merak ediyorum. Bakın Mehmet Akif Ersoy yaşasaydı, Strazbourg’da mahkemeye gider, Doğu Perinçek’e destek verirdi.

Net olarak sormak istiyorum; Uğur Mumcu’nun öldürülmesinde Gülen cemaatinin rolünün olduğunu düşünüyor musunuz?

- Uğur Mumcu’nun öldürülmesi meselesinde Gülen cemaatinin parmağının olduğunu düşünüyorum. Selam Tevhid Örgütü davasıyla cemaatin yakından ilgilendiği net olarak ortada. Uğur Mumcu cinayetinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) boyutu da araştırılmalı. O zamanlar Hizbullah ve ardından ise Selam Tevhid Örgütü ortaya çıktı. Bunlar bana göre cemaat boyutuyla araştırılmalı. Uğur’un öldürülmesi cemaatin çalışmasına uyuyor. Uğur Mumcu’yu FETÖ öldürmüş ya da maşa olarak kullanılmış olabilir.