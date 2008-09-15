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Ceyhan çıkmaza girdi

Esra Ceyhan'ın pazartesi günü yayınlanacak olan programına, aldığı kötü haberden sonra nasıl çıkacağı merak ediliyor

15 Eylül 2008 03:00

Doğumdan sonraki kilolarını atıp yeni sezona bu imajı ile giren Esra Ceyhan'ın, Haber Aktüel'de yer alan habere göre, tüm ekibinin istifa ettiği iddia ediliyor.

Geçtiğimiz sezon sonunda ekibini tamamen değiştiren ve yeni isimlerle yola çıkan Esra Ceyhan daha sezonun başında yarı yolda kaldı. Ceyhan, giden ekibinin yerini doldurması için sezon başında Yasemin Bozkurt'un kız kardeşi Tülin Ünver'le anlaşmıştı. Genel Koordinatör Ünver, yeni bir ekip kurmuş ancak ekibin yarısı da geçtiğimiz günlerde istifa etmişti.

Dün akşam da Ünver programdan ayrılma kararı aldı. İddialara göre Ünver'in 'Ceyhan'la televizyonculuk ve haber anlayışının uymayışı' nedeniyle programla yollarını ayırdığını iddia ediliyor.

Ünver giderken ekibin kalanını da yanında götürdü. Şimdi en çok merak edilen şey ise Esra Ceyhan'ın pazartesi günkü programa nasıl çıkacağı...

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