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Ceyhan Belediye eski Başkanı Öztürk, FETÖ'den tutuklandı

Ceyhun ÖZER/ADANA, (DHA) - ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ceyhan Belediye eski Başkanı Alemdar Öztürk, mahkemece tutuklandı

19 Aralık 2017 16:28

Ceyhun ÖZER/ADANA, (DHA) - ADANA\'nın Ceyhan ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ceyhan Belediye eski Başkanı Alemdar Öztürk, mahkemece tutuklandı.
AK Parti\'den ihraç edildikten sonra geçen 15 Haziran\'da görevden alınan Ceyhan Belediye eski Başkanı Öztürk, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 3\'ü belediye meclis üyesi, 4\'ü belediye çalışanı ve 2\'si Ceyhan Ticaret Odası üyesi 9 kişiyle birlikte 11 Aralık Pazartesi günü gözaltına alındı. Aynı dosya kapsamında aranan ve \'Yargıtay imamı\' olduğu ileri sürülen avukat Mehmet Rasim Kuseyri\'nin ise FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu olduğu belirlendi.
FETÖ\'ye belediyeden kaynak aktardıkları ve finans sağladıkları iddia edilen şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Alemder Öztürk, tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Mehmet Rasim Kuseyri hakkında da aynı dosyadan tutuklama kararı verildi.

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