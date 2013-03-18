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Kültür-Sanat

Ceyhan Atuf Kansu Şiir Ödülü bu yılki sahibini buldu

Halim Yazıcı, 'Avluda Kuş Sesleri' adlı yapıtıyla Ceyhun Atuh Kansu Şiir Ödülü'nü aldı

18 Mart 2013 15:26

Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü’nü bu yıl “Avluda Kuş Sesleri” adlı yapıtıyla Halim Yazıcı kazandı.

Adnan Binyazar, Müslüm Çelik, Refik Durbaş, Şükrü Erbaş, Bahar Gökler, Emin Özdemir ve Sevgi Özel’den oluşan Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü Seçici Kurulu, 2013 yılı için Halim Yazıcı’nın Avluda Kuş Sesleri adlı yapıtını oy birliğiyle ödüle değer gördü. Yazıcı, ödülünü 3 Nisan’da Ankara’da Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenecek bir törenle alacak.

1954 Bergama doğumlu olan Hikmet Yazıcı’nın, daha önce Aşk Cazdır, İpek Tin, Küçük Bir Harf, Küçük Taşlar İklimi gibi şiir kitapları yayımlandı.

1986 yılında itibaren verilen Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü'nü, ilk olarak 1993 yılında  Sivas'ta yitirdiğimiz Behçet Aysan “Eylül'' yapıtıyla kazanmıştı.

 

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