Ceyhan Atuf Kansu Şiir Ödül'leri bu yıl da devam ediyor

Ceyhun Atuf Kansu’nun ailesi tarafından 1986’dan bu yana verilen Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödül'leri bu yılda devam ediyor. 1986 yılında konulan Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü'nü, ilk olarak 1993 yılında hayatını kaybeden Behçet Aysan “Eylül'' yapıtıyla kazanmıştı.

Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü’ne 2015 yılı için katılma koşulları şöyle:

- Ödüle aday olan yapıtlarda Ceyhun Atuf Kansu’nun şiir anlayışı göz önüne alınarak, çağdaş bir dünya görüşü ve dil bilinci temel ölçüt olacaktır.



- 1 Şubat 2014 - 1 Şubat 2015 tarihleri arasında yayımlanan bütün şiir kitapları ödüle katılabilir. Ayrıca, Ödül Yazmanlığı, bu kitaplar arasından, çeşitli nedenlerle katılamayan kimi yapıtları da, ödüle aday olarak gösterebilir.



- Çeşitli nedenlerle kitap halinde basılmamış, ancak kitap bütünlüğü taşıyan şiirlerle de ödüle aday olunabilir.



- Seçici kurul, Adnan Binyazar, Müslim Çelik, Refik Durbaş, Şükrü Erbaş, Bahar Gökler (ailesi adına), Emin Özdemir, Sevgi Özel’den oluşmaktadır.



- Ödül kazanan yapıt, Ceyhun Atuf Kansu’nun ölüm yıldönümü olan 17 Mart 2015 tarihinde açıklanacaktır.



- Ödüle son katılma ve aday gösterilme tarihi 1 Şubat 2015’tir.



- Ödül, tek bir şiir yapıtına (kitap ya da kitap bütünlüğü taşıyan şiirlere) verilecektir.



- 2015 yılı için ödülün parasal tutarı 500 Türk Lirası’dır.



- Ödüle aday olacak yapıtlar, şairin adı, açık adresi ve kısa yaşam öyküsüyle birlikte 7 adet kitap ya da 7 kopya dosyayla (Işık Kansu, Ahmet Rasim Sok. No: 14 Çankaya/ANKARA) adresine gönderilecektir.



- Ödüle katılan yapıtlar, sahiplerine geri gönderilmeyecektir.

Daha önce ödül alanlar

1986 yılında konulan Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü'nü, ilk olarak 1993 yılında Sıvas'ta yitirdiğimiz Behçet Aysan “Eylül'' yapıtıyla kazanmıştı. Ardından, sırasıyla ödülü alan şairler ve yapıtları şöyle:

1987'de Şükrü Erbaş, “Yolculuk'', 1988'de Emirhan Oğuz, “Ateş Hırsızları Söylencesi'', 1989'da Müslim Çelik, “Peryavşan'', 1990'da Salih Bolat, “Karşılaşma'', 1991'de Ahmet Ada, “Aşk Her Yerde'', 1992'de Hüseyin Yurttaş, “Kod Adı Mansur'', 1993'te Hidayet Karakuş, “Sesini Bana Bırak'' ve 1994'te Abdülkadir Budak, “İmzası Gül'' adlı yapıtlarıyla ödülü aldılar. 1995 yılında da ödül, “Sürek Avında Dünya'' adlı kitabıyla Ali Cengizkan'a verildi. 1996'da Gültekin Emre “Taşı Sula'', 1997'de Oya Uysal, “Uçuruma Düşen Nehir'' adlı yapıtıyla ödülü kazandı. 1998'de “Suyla Sınanmış Şiirler'' ile Ahmet Uysal, 1999'da “Suç Duyurusu'' ile Hicri İzgören, 2000'de “Yer Bezinden Bir Köle'' ile Hüseyin Peker, 2001'de “Ateşin Düştüğü Yer'' ile Arif Berberoğlu, 2002’de “Sözümüz Vardı” ile Ahmet Özer, 2003’te “Kumral Gökkuşağı” ile Turgay Fişekçi, 2004’te “Yalnız Karanfil Sokağı” ile Aydın Hatipoğlu, 2005’te “Yorgun Denge” ile Hüseyin Atabaş, 2006'da da “Dünya Tutulması” ile Çiğdem Sezer, 2007’de “Dün Bugün” ile Cengiz Bektaş, 2008’de “Sesler, İncelikler” ile İlyas Tunç, 2009'da “Çıkrık” ile Süreyya Berfe, 2010'da “Adalar Kitabı” adlı dosyasıyla Aydın Şimşek, 2011'de “Melez Zamanlar” ile Ferruh Tunç, 2012'de “Başka Tufan” ile Selami Karabulut, 2013'te “Avluda Kuş Sesleri” ile Halim Yazıcı, 2014’te de “Çayırı Sayıklamak” adlı yapıtıyla Cevahir Bedel kazanmıştı.