Ceyda Yüksel'in katil zanlısı Serdar Dindar'ın sabıkalı olduğu ortaya çıktı

Dün Barbaros Mahallesi 5218 Sokak'ta tartışma ve kırılan cam sesleri üzerine yapılan ihbar sonucu polis ekipleri, Ceyda Yüksel'in cansız bedeni ile karşılaştı. Yüksel'in kolunun kopma derecesinde kesildiği ve vücudunda cam kesikleri bulunduğu belirlendi. Yüksel'in cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis, evdeki Serkan Dindar'ı gözaltına aldı. Alkollü olduğu belirlenen Dindar, sevke edildiği adliyede mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Polisteki ifadesinde, Ceyda Yüksel ile sosyal medyada tanıştıklarını öne süren Serkan Dindar, "Alkol aldık, sonra evime geçtik. Gerisini hatırlamıyorum. Olay nasıl oldu, hatırlamıyorum" dediği belirtildi

Tutuklanan Dindar'ın 'yaralama' ve 'trafiği tehlikeye sokma' suçlarından sabıkalı olduğu saptandı.

Serkan Dindar’ın, geçen haftalarda sosyal medya hesabından kadın cinayetlerini hakkında yaptığı bir paylaşım ortaya çıktı. Bir gönderinin altına yorum yapan Dindar’ın, "Kimse ölmeyi hak etmez, öldürmenin de hakkı olmaz. Ama bence bazıları bunu hak ediyor. Hiç kimse kimseyi durup dururken öldürmez"' ifadelerini kullandığı görüldü.